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تكنولوجيا وعلوم

إنستغرام يقدم طريقة جديدة لتتبع انتشار المحتوى

Lebanon 24
08-08-2024 | 15:00
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قررت إنستغرام جعل "المشاهدات" المقياس الأساسي لجميع تنسيقاتها، ما يعني أن المبدعين سيتمكنون من تتبع نفس المقياس عبر ريلز  وستوريز والصور والمزيد، وسيتم طرح التغيير في الأسابيع المقبلة وفقًا لمنشور على حساب المبدعين فى إنستغرام .
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وكتب آدم موسيرى رئيس إنستغرام فى منشور : تاريخيًا أظهرنا مقاييس مختلفة لمقاطع الفيديو ريلز مقارنة بالمنشورات الأخرى، لكننا نريد تطوير هذا الأمر حتى يسهل فهم كيفية أداء المحتوى الخاص بك بغض النظر عن التنسيق، ويقول موسيري في مقطع فيديو مصاحب إن المشاهدة تختلف عن الوصول، لأن نفس الشخص يمكنه مشاهدة نفس المحتوى عدة مرات.
ورغم أن عدد المشاهدات قد يكون المقياس الأساسي الجديد، فإن موسيري يوصي أيضًا المبدعين بمراقبة عدد مرات الإرسال لكل وصول.
ويقول إن كليهما "ربما يكونان المقياسين الأكثر أهمية لأي شخص يحاول فهم أداء محتواه على إنستغرام".
(اليوم السابع)
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