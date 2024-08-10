ميزة كانت تتوفر في بعض هواتف أندرويد قديماً.. iOS 18 سيتيح تصوير فيديوهات مع تشغيل موسيقى

Advertisement

تنوي شركة أبل تغيير تجربة مستخدمي هواتف آيفون عند تصوير فيديوهات، إذ يأتي نظام التشغيل iOS 18 بميزة جديدة تتيح إمكانية الاستمرار في تشغيل موسيقى أو عروض صوتية، مع القدرة على التصوير، دون إيقاف ما يجري تشغيله من أصوات في الخلفية.الميزة الجديدة، والتي بدأت في الوصول بشكل تجريبي على متن إصدارات iOS 18 للمطورين، ستقدم للمستخدمين إمكانية تصوير مقاطع فيديو مع تشغيل الموسيقى في الخلفية، وذلك سيكون مفيداً عند تصوير فيديوهات مع موسيقى مناسبة للقطة المصورة، بدلاً من الاضطرار لتحرير الفيديو بعد التصوير، وإضافة الصوت بشكل منفصل، بحسب موقع 9to5Mac.يُذكر أن تلك الميزة كانت تتوفر على متن بعض هواتف أندرويد قديماً، ولكنها أصبحت غير متاحة بشكل مباشر من داخل تطبيقات الكاميرا الرسمية، وأصبحت تحتاج لتطبيق طرف ثالث منفصل.يُذكر أن مستخدمي هواتف آيفون كانوا يسعون إلى العديد من الطرق البديلة لتصوير الفيديوهات، مع الاستمرار بتشغيل الموسيقى في الخلفية.البعض كان يقوم بالتقاط الفيديوهات في وضع الصور، عبر الضغط بشكل متواصل على زر التصوير، وبالتالي يتم تسجيل فيديو، دون إيقاف الموسيقى في الخلفية، وتلك كانت الحيلة الأشهر بين مستخدمي أبل.بينما كانت هناك أساليب بديلة أخرى شاع استخدامها بين مستخدمي سناب شات، وإنستغرام، وهي تعتمد على تسجيل الفيديوهات القصيرة على التطبيقات، مع تشغيل الموسيقى في تطبيق آخر على الهاتف، وبعد الانتهاء من التصوير يقومون بسهولة بتنزيل المقطع المصور وتخزينه على هواتفهم.وهناك العديد من التطبيقات التي تسمح بتسجيل الفيديوهات مع تشغيل الموسيقى في الخلفية، مثل تطبيقات Mideo، وTogether، وRecord Video With Music.وعند وصول iOS 18 بشكل رسمي في أيلول المقبل، بالتزامن مع إطلاق هواتف آيفون 16، ستصل ميزة تصوير الفيديوهات مع تشغيل موسيقى في الخلفية، وسيترتب على ذلك تأثير مباشر على تطبيقات الطرف الثالث التي تقدم نفس الميزة.(الشرق)