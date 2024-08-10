موقع "يوتيوب" عن العمل على أجهزة الكمبيوتر الروسية

توقف موقع "يوتيوب" للفيديوهات عن العمل على أجهزة الكمبيوتر في روسيا. وبحسب وكالة "نوفوستي" فعند محاولة الانتقال إلى الموقع يقوم المتصفح بإبلاغ المستخدم عن عدم وجود اتصال.



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ووفقا لخدمة Sboy.rf الروسية، فاعتبارا من الساعة 11:20 يوم 8 تموز بتوقيت موسكو، تم تقديم حوالي خمسة آلاف شكوى حول عمل "يوتيوب". وبغض النظر عن مزود الإنترنت المنزلي لا يتم تحميل الموقع، ويتلقى بعض المستخدمين إشارة "خطأ"، ويواجه البعض الآخر تحميلا "لا نهاية له". ويتم إخطار الذين تمكنوا من الوصول إلى الموقع بعدم وجود الإنترنت، ويطلب منهم التحقق من اتصالهم به.ووفقا لخدمة Sboy.rf الروسية، فاعتبارا من الساعة 11:20 يوم 8 تموز بتوقيت موسكو، تم تقديم حوالي خمسة آلاف شكوى حول عمل "يوتيوب".

وكانت شركة "روس تليكوم" الروسية قد أبلغت في وقت سابق عن مشكلات تقنية في تشغيل المعدات التي تمتلكها شركة Google، ما قد يؤثر على سرعة التنزيل وجودة تشغيل مقاطع فيديو YouTube لدى للمشتركين. (روسيا اليوم)