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تكنولوجيا وعلوم

بعد 15 عاما.. مركبة نيووايز لرصد الكويكبات تتوقف عن العمل

Lebanon 24
11-08-2024 | 14:30
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توقفت مركبة الفضاء NEOWISE التابعة لوكالة ناسا أخيرًا عن العمل، بعد خمسة عشر عامًا من الإطلاق الذي كان من المفترض أن يبدأ مهمة مدتها سبعة أشهر فقط .

وقامت مركبة الفضاء Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer بمسح السماء ورصدت آلاف الكويكبات داخل نظامنا الشمسي، وحققت اكتشافات مثل المذنب المذهل الذي سُمي على اسمه ، كما قامت المركبة الفضائية بسنوات من الملاحظات العلمية، ولكن مع انخفاض مدارها ببطء ، تم إيقاف تشغيلها الآن وستحترق دون ضرر في الغلاف الجوي في وقت لاحق من هذا العام.
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وكانت مهمة نيووايز رائعة لعدة أسباب، أحدها أنها لم تكن تهدف مطلقًا إلى أن تكون مهمة مراقبة الكويكبات على الإطلاق، فقد تم إطلاقها في الأصل باسم وايز، مستكشف المسح بالأشعة تحت الحمراء واسع المجال، ونظرت إلى الأجسام البعيدة مثل المجرات بالأشعة تحت الحمراء، وكانت مهمتها الأصلية ناجحة وبالتالي تم تمديدها، ولكن في غضون عامين، استنفدت المركبة الفضائية سائل التبريد المطلوب لبعض أجهزة الكشف الخاصة بها وتم وضعها في حالة سبات. (اليوم السابع)
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