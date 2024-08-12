Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الصين تختبر أكبر طائراتها المسيرة للشحن

Lebanon 24
12-08-2024 | 03:40
A-
A+
Doc-P-1233192-638590567661836019.jpeg
Doc-P-1233192-638590567661836019.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت الصين أكبر طائراتها المسيرة للشحن حتى الآن، والمصممة للاستخدام المدني، وسط تكثيف أكبر صانعة للطائرات المسيرة في العالم الرحلات التجريبية لمركبات جوية ذاتية القيادة يمكن أن تنقل في نهاية المطاف كل شيء بداية من الوجبات الجاهزة وحتى البشر.
Advertisement
 
 
وقالت وسائل إعلام رسمية نقلاً عن شركة "سيتشوان تينغدين ساينس آند تكنولوجي إنوفيشن" المطورة للمسيرة إن الطائرة ذات المحركين انطلقت بحمولة يبلغ وزنها طنين، أمس الأحد، في رحلة مدتها نحو 20 دقيقة في إقليم سيتشوان بجنوب غربي الصين، وفقاً لوكالة "رويترز".


وتختبر شركات تصنيع الطائرات المسيرة المدنية في الصين حمولات أكبر مع سعي الحكومة إلى بناء ما يعرف باقتصاد الطيران منخفض الارتفاع، إذ تتوقع سلطات تنظيم الطيران أن تبلغ قيمة القطاع تريليوني يوان (279 مليار دولار) بحلول 2030 ليصل إلى أربع أمثال القيمة التي كان عليها في 2023.
وتقول مصادر في القطاع إن عمليات الشحن بطائرات مسيرة تقدم مميزات منها الوقت الأقصر للتسليم، والتكلفة الأقل للنقل، كما توفر إمكانية إيصال الشحنات لمواقع صعبة مثل أسطح البنايات في المناطق المكتظة في المدن. كما يمكن أيضاً للطائرات المسيرة أن تنقل ركاباً. (الشرق الاوسط)
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:14 | 2024-08-12
23:00 | 2024-08-11
14:30 | 2024-08-11
12:28 | 2024-08-11
10:13 | 2024-08-11
05:00 | 2024-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24