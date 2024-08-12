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تكنولوجيا وعلوم
"تسلا" توقف تلقي طلبيات على النسخة الأرخص من "سايبر تراك"
Lebanon 24
12-08-2024
|
16:36
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أعلنت شركة السيارات الكهربائية "تسلا" توقف تلقي الطلبات على النسخة الأرخص من شاحنة "سايبر تراك" والتي يبلغ سعرها 61 ألف دولار.
وستطرح "تسلا" النسخة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار للطلب الفوري والتسليم في أقرب وقت هذا الشهر.
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وحظي الطلب والعرض الخاص بـ"سايبرتراك" باهتمام كبير من مستثمري ومحبي تسلا، بعدما ضخ الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك موارد في تطويرها، وإعلانه عن خطط للوصول بالإنتاج إلى 200 ألف وحدة في العام.
وكان ماسك قد قال في تشرين الأول الماضي إن الشركة لديها مليون حجز للشاحنة لكن بعض العملاء قالوا إنهم ينتظرون إصدارات أقل تكلفة، لأن الأسعار جاءت أعلى، ومدى القيادة أقل مما كانوا يتوقعون.
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