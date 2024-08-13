بالفيديو: تسريب مواصفات الهاتف المنتظر من سامسونغ





وتبعا للتسريبات فإن الهاتف حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وحميت الواجهة الخلفية لهيكله بزجاج Gorilla Glass 5.

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وشاشته جاءت Dynamic AMOLED 2X، مقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 385 شمعة/م تقريبا، تعمل مع تقنيات +HDR10 لتأمين عرض ممتاز للصور والفيديوهات.



يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6.1.1، ومعالج Exynos 2400e، ومعالج رسوميات Xclipse 940، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت. سرّبت بعض مواقع الإنترنت، معلومات عن هاتف Galaxy S24 FE الذي جهّزته سامسونغ بمواصفات ممتازة وستطرحه بسعر منافس.وتبعا للتسريبات فإن الهاتف حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وحميت الواجهة الخلفية لهيكله بزجاج Gorilla Glass 5.وشاشته جاءت Dynamic AMOLED 2X، مقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 385 شمعة/م تقريبا، تعمل مع تقنيات +HDR10 لتأمين عرض ممتاز للصور والفيديوهات.يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6.1.1، ومعالج Exynos 2400e، ومعالج رسوميات Xclipse 940، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.







وحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+12) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 8K، وعلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.



ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، وتقنية eSIM، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات "بلوتوث-5.3"، وبطارية بسعة 4565 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط.