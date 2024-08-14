صممت لتكون واحدة من أفضل الساعات الذكية.. موتورولا تطلق Moto Watch 120

أطلقت شركة "موتورولا" ساعة Moto Watch 120 التي صممت لتكون واحدة من أفضل الساعات الذكية وأكثرها تطورا.





وحصلت Moto Watch 120 التي تاتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68 أبعاده (50.6/44.6/11) ملم ووزنه 55 غ، على شاشة AMOLED، مقاس 1.43 بوصة، وحميت الشاشة بزجاج متين مقاوم للصدمات الخدوش.

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كما جهّزت بمستشعر لقياس معدلات نبض القلب، ومستشعر SpO2 لقياس مستوى الأكسجة في الدم، وتقنيات لمراقبة النشاط البدني اليومي للمستخدم، وتطبيقات تدعم أكثر من 100 نوع من الأنشطة الرياضية.



وجهّزتها موتورولا بنظام Moto Watch OS الذي يدعم الذكاء الاصطناعي ويمكنه العمل مع مساعدات Google Assistant وGemini وBixby الذكية.



وزوّدت الساعة أيضا بمايكروفونات لإجراء الاتصالات عبر شبكات البلوتوث، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى بطارية بسعة 300 ميلي أمبير تكفيها لتعمل 10 أيام بالشحنة الواحدة.