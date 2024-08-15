Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تكشف عن هاتف متطور قابل للطي ويعمل بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
15-08-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1234413-638593024723693463.jpg
Doc-P-1234413-638593024723693463.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت غوغل عن هاتف Pixel 9 Pro Fold الذي حصل على تصميم مميز وتقنيات متطورة مدعومة بالذكاء الإصطناعي.

يأتي الهاتف القابل للطيّ بهيكل مقاوم للماء وفق معيار IPX8، أبعاده (155.2/150.2/5.1) ملم، ووزنه 257 غ، وحمي بزجاج Gorilla Glass Victus 2 المقاوم للصدمات والخدوش.
Advertisement

شاشته الأساسية المرنة جاءت من نوع Foldable LTPO OLED، مقاس 8 بوصة، دقة عرضها (2076/2152) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 2700 شمعة/م تقريبا.

أما شاشته الخارجية فجاءت من نوع OLED، مقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (2424/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وسطوعها يعادل 1800 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Google Tensor G4 المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G715 MC7، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

كما أن كاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (48+10.8+10.5) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 10 ميغابيكسل.

وزوّدته غوغل بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4650 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 21 واط، ويمكن شحن البطارية بشاحن لاسلكي باستطاعة 7.5 واط.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:37 | 2024-08-15
04:00 | 2024-08-15
03:00 | 2024-08-15
02:53 | 2024-08-15
01:00 | 2024-08-15
23:34 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24