لغز عمره حوالي ألف عام... كيف حلّه العلماء؟

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قدمت دراسة حديثة توصيفات مفصلة للمرة الأولى للانفجار النجمي الذي يطلق عليه "المستعر الأعظم 1181" من خلال إنشاء نموذج حاسوبي لتطوره، بعد أن كان لغزا بالنسبة لعلماء الفلك منذ حوالي ألف عام تقريبا، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأميركية.و"المستعر الأعظم 1181" أو "SN 1181"، هو انفجار نجمي بمجرة درب التبانة، رصده علماء الفلك الصينيون واليابانيون عام 1181 ميلادية، ويعد واحدا من عدد قليل من المستعرات التي تم توثيقها قبل اختراع التلسكوبات وحير علماء الفلك لعدة قرون.وتضمنت الدراسة مقارنة النموذج الحاسوبي لتطوره بملاحظات التلسكوب الأرشيفية لبقايا سحابة عملاقة من الغاز والغبار مرئية حتى يومنا هذا.وقال الباحثون إن التحليل يشير بقوة إلى أن "SN 1181" ينتمي إلى فئة نادرة من المستعرات الأعظمية من النوع "Iax"، حيث يمكن أن يكون الاشتعال النووي الحراري ناتجا عن اصطدام اثنين من الأقزام البيضاء وهي أحد أنواع النجوم، لكنهما فشلا في الانفجار تماما، تاركين وراءهما "نجم زومبي" أيّ نجم لا يموت، وهو اللغز الذي حير العلماء. (الحرة)