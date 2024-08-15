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تكنولوجيا وعلوم
غوغل تطلق تطبيق Pixel Studio AI لإنشاء الصور
Lebanon 24
15-08-2024
|
12:13
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أعلنت شركة غوغل عن تطبيق جديد لإنشاء الصور خلال حدث Pixel 9، وتقول الشركة إن التطبيق المسمى Pixel Studio، سيأتى مثبتًا مسبقًا على كل جهاز Pixel 9.
يتيح لك تطبيق Pixel Studio، الذى يشبه إلى حد كبير تطبيق Image Playground القادم من Apple والذى من المقرر طرحه على نظام التشغيل iOS 18 فى وقت ما بعد إطلاق نظام التشغيل، إنشاء صورة من خلال موجه، ويمكن للمستخدمين تحرير الصور بعد ذلك، باستخدام مربع الموجه لإضافة عناصر أو حذفها وتغيير مظهر الصورة أو أسلوبها.
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وخلال العرض التوضيحى على المسرح، تحولت صورة من مظهر إلى شكل اخر فى نفس اللحظة، وتم إنشاؤها بأسلوب فن البكسل و تستخدم الميزة الذكاء الاصطناعى على الجهاز ونموذج Imagen 3 المستند إلى السحابة من Google لتحويل النص إلى صورة، وتتطلب اتصالًا بالإنترنت للعمل.
وتنضم هذه الميزة إلى قدرات الذكاء الاصطناعي الأخرى التى أطلقتها Google لهواتف Pixel، مثل ميزة Pixel Screenshots الجديدة التى تعمل مثل ميزة Recall من Microsoft، إلا أنه بدلًا من التقاط لقطات شاشة مستمرة، فإنك تلتقط كل واحدة منها يدويًا. (اليوم السابع)
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