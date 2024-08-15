جوجل: جيميناي ليس فقط للمتحدثين باللغة الإنجليزية

فى حدث Made by Google، كشفت غوغل عن العديد من المنتجات الجديدة وميزات الذكاء الاصطناعى، وكان أحد أبرز الأحداث هو الإعلان عن أن جيمينى متاح الآن بـ 45 لغة فى أكثر من 200 دولة ومنطقة، وكما وجهت جوجل ضربة خفية إلى شركة أبل، مشيرة إلى أن Apple Intelligence يتم إطلاقه فقط فى الولايات المتحدة وسيكون متاحًا فى البداية باللغة الإنجليزية فقط، ويبدو أن هذه الخطوة تستهدف جمهورًا محدودًا، على عكس نهج جوجل العالمى الأوسع.

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وقال رئيس نظام أندرويد فى غوغل، على المنصة لتسليط الضوء على هذا الإنجاز، وقال إن جيمينى ليس فقط للمتحدثين باللغة الإنجليزية، وأشار سامات إلى أن "جيمينى متاح فى جميع أنحاء العالم الآن، بعيدًا عن المتحدثين باللغة الإنجليزية وسوق واحدة"، ويؤكد بيانه على التزام جوجل بالشمول وطموحها لتوفير أحدث التقنيات للمستخدمين على مستوى العالم.

يعد الإعلان جديرًا بالملاحظة بشكل خاص لأنه يأتى فى وقت أصبحت فيه المساعدون الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعى محورية بشكل متزايد لتجربة الهواتف الذكية، من خلال دعم مجموعة واسعة من اللغات، تضمن جوجل أن يتمكن المستخدمون من خلفيات لغوية متنوعة من الاستفادة من قدرات Gemini، مما يجعل التكنولوجيا أكثر سهولة فى الوصول إليها من أى وقت مضى.

يتناقض هذا الطرح العالمى بشكل حاد مع نهج أبل تجاه الذكاء الاصطناعى، ومن المتوقع إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعى الجديد من Apple، Intelligence، فى وقت لاحق من هذا العام ولكن سيكون متاحًا فى البداية فقط للمتحدثين باللغة الإنجليزية فى الولايات المتحدة، وإن قرار جوجل بإطلاق Gemini على نطاق عالمى، مع دعم متعدد اللغات منذ البداية، يضعه كبديل أكثر شمولًا وإمكانية الوصول إليه على نطاق واسع.

يعد توافق Gemini مع أجهزة أندرويد القديمة جانبًا مهمًا آخر لهذا الإطلاق، وعلى عكس العديد من الابتكارات التقنية التى غالبًا ما تقتصر على أحدث الأجهزة الرائدة، فقد حرصت غوغل على تمكين مجموعة أوسع من المستخدمين من الوصول إلى Gemini، مما يعزز التزامها بتوفير تكنولوجيا عالية الجودة للجميع.

(اليوم السابع)