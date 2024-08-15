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تكنولوجيا وعلوم

سبوتيفاى يجرى تغييرا كبيرا لمستخدمى آبل على متجر التطبيقات

Lebanon 24
15-08-2024 | 23:00
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ستقوم سبوتيفاي بتحديث تطبيقها على أجهزة آبل في الاتحاد الأوروبي ليشمل أسعار خططها وخدماتها المختلفة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من رفض الشركة المصنعة لهواتف آيفون مثل هذه الخطوة.
كان هذا الرفض بسبب عدم قبول Spotify لاستحقاق خدمات بث الموسيقى من Apple، وهي الشروط التي تم تقديمها حديثًا والتي تحكم كيفية قيام تطبيقات بث الموسيقى في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بإبلاغ المستخدمين بطرق أخرى لإجراء عمليات الشراء.
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وقالت شركة البث الصوتي السويدية إنها تقبل الآن هذه الشروط، لكن تطبيق iOS الخاص بها لن يمنح المستخدمين رابطًا خارجيًا لإجراء عمليات شراء لأنها لا تريد أن تدفع لشركة Apple عمولة على مثل هذه المعاملات.
قالت شركة آبل إن قبول شروط بث الموسيقى الخاصة بها لا يتطلب رابطًا خارجيًا للمدفوعات.
وقالت سبوتيفاي في بيان: "على الرغم من أن هذا يعد تقدمًا، إلا أنه مجرد خطوة صغيرة في المسيرة الطويلة نحو منح مستخدمي آيفون تجارب المنتجات الأساسية التي يتوقعونها ويستحقونها في تطبيقاتهم".
(الوكالة الوطنية)
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