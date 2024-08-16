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تكنولوجيا وعلوم

ما سبب زيادة العواصف المغناطيسية؟

Lebanon 24
16-08-2024 | 00:57
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تتعرض الأرض في الفترة الأخيرة إلى المزيد من العواصف المغناطيسية، التي تسبب للبعض مشكلات صحية وتؤثر في عمل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وغير ذلك.

ووفقا للخبراء، يمكن أن تؤدي عاصفة مغناطيسية من فئة G3 إلى حدوث مشكلات في أنظمة الطاقة وإنذارات كاذبة في أنظمة السلامة وارتفاع درجة الحرارة في زيت المحولات الكهربائية. كما يمكن أن تسبب انقطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية واللاسلكية وحدوث ظاهرة الشفق القطبي في خطوط العرض الوسطى.
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وقالت تاتيانا بوزدنيكوفا كبيرة خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية بموسكو:"تسبب بعض العمليات التي تجري داخل الشمس انبعاث الطاقة الشمسية، وتؤدي نتائجها إلى حدوث اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض، التي تسبب بدورها حدوث العواصف المغناطيسية".

وأضافت: "للشمس دورات طبيعية خاصة بها - دورة مدتها 11 عاما وأخرى مدتها 22 عاما. وغالبا ما يحدث هذا عندما يزداد نشاط الشمس وهذا تحدده القوانين الفلكية".
 
 
وتابعت: "نعم تجري داخل الشمس عمليات معينة تسبب انبعاث الطاقة الشمسية التي تؤدي إلى اضطراب المجال المغناطيسي للأرض ومشكلات في مجالات مختلفة"، موضحة أن للعواصف المغناطيسية دورات محددة أيضا.

وأكملت: "كانت هناك فترات، تكررت فيها العواصف المغناطيسية. وليس مستبعدا أن يكون النشاط الشمسي القوي سببا لظواهر أخرى. ونحن الآن ندخل مرحلة النشاط الشمسي العالي التي تتميز بفترة تقلبات طويلة".

ووفقا لتوقعات أعوام 2024-2025، فإن الشمس بحسب الخبيرة ستكون في ذروة نشاطها، ما سيؤدي إلى تكرر اضطراب المجال المغناطيسي للأرض. (روسيا اليوم)
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