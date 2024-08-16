منصة "X" تحصل على برمجيات جديدة لصناعة الصور.. هذا ما كشفه ماسك

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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أن منصة "X" ستحصل على نظام جديد لتوليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي.وفي صفحته على منصة "X" قال ماسك:"لدينا نظامنا الخاص لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، وهو قيد التطوير، ولكن لا يزال أمامنا عدة أشهر قبل صدوره".وأضاف:"النسخة الاختبارية الجديدة لنموذج الذكاء الاصطناعي Grok-2 تعد خطوة مؤقتة جيدة لإبقاء الناس مستمتعين حتى يتم إصدار النظام الجديد".وكانت شركة xAI التابعة لإيلون ماسك قد أعلنت مؤخرا، عن إطلاق نسخة اختبارية من نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Grok-2، وأشارت عبر مواقعها إلى أن "النموذج الجديد يعتبر نسخة مطوّرة ومتقدمة مقارنة بنموذجنا السابق Grok-1.5، ويوفر إمكانيات برمجية متقدمة لتحليل البيانات، ويسهل تواصل المستخدمين عبر منصة "X".وطوّرت xAI أول نموذج Grok للذكاء الاصطناعي العام الماضي، وأتاحته لمستخدمي اشتراكات +Premium في منصة "X" في الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية، وفي مارس الماضي أعلنت أن برمجيات Grok ستكون مفتوحة المصدر ليتمكن المبرمجون من تطويرها وتحسين قدراتها. (روسيا اليوم)