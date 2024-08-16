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تكنولوجيا وعلوم

منصة "X" تحصل على برمجيات جديدة لصناعة الصور.. هذا ما كشفه ماسك

Lebanon 24
16-08-2024 | 04:11
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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أن منصة "X" ستحصل على نظام جديد لتوليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي.

وفي صفحته على منصة "X" قال ماسك:"لدينا نظامنا الخاص لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، وهو قيد التطوير، ولكن لا يزال أمامنا عدة أشهر قبل صدوره".
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وأضاف:"النسخة الاختبارية الجديدة لنموذج الذكاء الاصطناعي Grok-2 تعد خطوة مؤقتة جيدة لإبقاء الناس مستمتعين حتى يتم إصدار النظام الجديد".

وكانت شركة xAI التابعة لإيلون ماسك قد أعلنت مؤخرا، عن إطلاق نسخة اختبارية من نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Grok-2، وأشارت عبر مواقعها إلى أن "النموذج الجديد يعتبر نسخة مطوّرة ومتقدمة مقارنة بنموذجنا السابق Grok-1.5، ويوفر إمكانيات برمجية متقدمة لتحليل البيانات، ويسهل تواصل المستخدمين عبر منصة "X".

وطوّرت xAI أول نموذج Grok للذكاء الاصطناعي العام الماضي، وأتاحته لمستخدمي اشتراكات +Premium في منصة "X" في الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية، وفي مارس الماضي أعلنت أن برمجيات Grok ستكون مفتوحة المصدر ليتمكن المبرمجون من تطويرها وتحسين قدراتها. (روسيا اليوم)
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