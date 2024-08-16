31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
منصة "X" تحصل على برمجيات جديدة لصناعة الصور.. هذا ما كشفه ماسك
Lebanon 24
16-08-2024
|
04:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أن منصة "X" ستحصل على نظام جديد لتوليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي.
وفي صفحته على منصة "X" قال ماسك:"لدينا نظامنا الخاص لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، وهو قيد التطوير، ولكن لا يزال أمامنا عدة أشهر قبل صدوره".
Advertisement
وأضاف:"النسخة الاختبارية الجديدة لنموذج الذكاء الاصطناعي Grok-2 تعد خطوة مؤقتة جيدة لإبقاء الناس مستمتعين حتى يتم إصدار النظام الجديد".
وكانت شركة xAI التابعة لإيلون ماسك قد أعلنت مؤخرا، عن إطلاق نسخة اختبارية من نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Grok-2، وأشارت عبر مواقعها إلى أن "النموذج الجديد يعتبر نسخة مطوّرة ومتقدمة مقارنة بنموذجنا السابق Grok-1.5، ويوفر إمكانيات برمجية متقدمة لتحليل البيانات، ويسهل تواصل المستخدمين عبر منصة "X".
وطوّرت xAI أول نموذج Grok للذكاء الاصطناعي العام الماضي، وأتاحته لمستخدمي اشتراكات +Premium في منصة "X" في الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية، وفي مارس الماضي أعلنت أن برمجيات Grok ستكون مفتوحة المصدر ليتمكن المبرمجون من تطويرها وتحسين قدراتها. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
ما سبب تأخير "حزب الله" وإيران هجومهما على إسرائيل؟
Lebanon 24
ما سبب تأخير "حزب الله" وإيران هجومهما على إسرائيل؟
08:00 | 2024-08-15
15/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستضرب إيران إسرائيل؟.. تقرير أميركي يكشف
Lebanon 24
هل ستضرب إيران إسرائيل؟.. تقرير أميركي يكشف
07:00 | 2024-08-15
15/08/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطوة مثيرة للإعجاب"... هكذا تمكّنت أوكرانيا من دخول كورسك
Lebanon 24
"خطوة مثيرة للإعجاب"... هكذا تمكّنت أوكرانيا من دخول كورسك
14:00 | 2024-08-15
15/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تقوم إسرائيل بهجوم إستباقيّ ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تقوم إسرائيل بهجوم إستباقيّ ضدّ "حزب الله"؟
11:00 | 2024-08-15
15/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات الفرصة الأخيرة.. هل توقف الدوحة حرب غزة؟
Lebanon 24
محادثات الفرصة الأخيرة.. هل توقف الدوحة حرب غزة؟
13:00 | 2024-08-15
15/08/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:17 | 2024-08-16
مدفع روبوتي جديد تكشف عنه روسيا.. ما هي قدراته؟
01:51 | 2024-08-16
أساليب جديدة للاحتيال على الناس.. تحذير من تقنيات "التزييف العميق"
00:57 | 2024-08-16
ما سبب زيادة العواصف المغناطيسية؟
00:07 | 2024-08-16
قبل 66 مليون سنة كويكب كربوني ارتطم بالأرض وقضى على الديناصورات.. دراسة تكشف
23:00 | 2024-08-15
سبوتيفاى يجرى تغييرا كبيرا لمستخدمى آبل على متجر التطبيقات
15:00 | 2024-08-15
غوغل: جيميناي ليس فقط للمتحدثين باللغة الإنكليزية
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
16/08/2024 12:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
16/08/2024 12:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
16/08/2024 12:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24