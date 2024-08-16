قبل طرحه الرسمي.. اليكم التسريبات الأولى لهاتف آيفون 16

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كشف تقرير في مجلة "فوربس" ترقيات رئيسية لهاتفي آيفون 16، و16 برو ماكس، قبل نحو شهر من الموعد المعتاد الذي تكشف فيه أبل هواتف آيفون الجديدة، في أيلول.ومن الميزات الجديدة في الهواتف المنتظرة تعزيزها بتقنيات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، وستضيف أبل زر "آكشن" إلى جميع إصدارات آيفون 16، وفق ما ذكره، مارك غورمان، من بلومبرغ في نشرته الإخبارية "باور أون".وحسب غورمان فإن الميزة الإضافية ستكون مجموعة جديدة من برمجيات الذكاء الاصطناعي للشركة، وأشار إلى أن من الصعب معرفة مدى فوائد هذه البرمجيات وإذا كانت ستدفع المستهلكين لشراء الهاتف الذكي الجديد.كما أعلن غورمان زراً جديداً للتحكم في الكاميرا على الحافة اليمنى من هاتف آيفون 16 الجديد، ولفت إلى أن الشاشات قد يكبر حجمها أيضاً، رغم أنه غير متأكد مما إذا كان ذلك سيقتصر على طرازات برو وبرو ماكس فقط.وأضاف أن جميع أجهزة آيفون المقبلة ستحتوي على معالجات A18 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 غيغابايت، وهي ضرورية لبرمجيات الذكاء الاصطناعي لأبل.وذكرت بلومبرغ أن خدمات الذكاء الاصطناعي لآبل ستكون مجانية في البداية ولكن خيارات الاشتراك قد تصبح متاحة للذين يريدون المزيد من الذكاء الاصطناعي على أجهزتهم.وقال مينغ تشي كو، المحلل المقيم في تايوان والمعروف بتوقعاته لشركة أبل في مايو(أيار) إن بطارية المحمول الجديد ستختلف عن تلك الموجودة في الطرز السابقة.وأشار كو إلى أن كثافة طاقة خلايا البطارية ستزيد، أي أن فترة استخدامها قد تطول، أو أن حجم البطارية يمكن أن يصبح أصغر.ورجح أن ترفع مثل هذه التغييرات درجة حرارة البطارية، لكن أبل قد تقاوم ذلك بعلبة بطارية من الفولاذ المقاوم للصدأ والتي ستكون الأولى في نوعها للشركة.