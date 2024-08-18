تنجح بدقة 78%.. آلة حاسبة بالذكاء الاصطناعي تحدد موعد الموت

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تمكَّن علماء أميركيون ودنماركيون من اختراع أول "آلة حاسبة" من نوعها في العالم، حيث تعمل هذه الآلة بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقوم بحساب عُمر الإنسان المفترض واستنتاج الموعد المتوقع لوفاته.والمفاجأة في هذه "الآلة الحاسبة" هي أنه يُمكنها التنبؤ بموعد الوفاة بدقة عالية جداً تصل الى 78%، أي أن احتمالات الخطأ لدى هذه الحاسبة لا يتجاوز الـ22%.وقال تقرير نشرته جريدة "Metro" البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت"، إن "حاسبة العُمر" التي تتنبأ بموعد الوفاة تُسمى (Life2vec)، وهذه الحاسبة يُمكنها أيضاً تحديد مقدار الأموال التي ستمتلكها عندما يدركك الموت أخيراً.وتم ابتكار هذه "الحاسبة" الذكية من قبل علماء في الدنمارك والولايات المتحدة، الذين أدخلوا بيانات من السجلات الصحية والديموغرافية الدنماركية لستة ملايين شخص في النموذج الذي تمكن تبعاً لذلك من التنبؤ.ويستخدم التطبيق (Life2vec) الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي معلومات مثل الدخل والمهنة والسجلات الطبية لتحديد المدة التي سيعيشها الشخص. (العربية)