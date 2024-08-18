تحديث أمني يخصّ هاتف Pixel.. ما الجديد؟

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في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت "Google" بكشف شامل عن "Google Pixel 9 Pro Fold"، وبقية سلسلة "Pixel 9"، ولكن المزيد من المواصفات والميزات خرجت إلى النور بعد الحدث، بما في ذلك ترقية أمنية رئيسية لخليفة "Google Pixel Fold".وذكلا موقع "Android Police"، إن ميزة فتح القفل بالوجه في "Pixel 9 Pro Fold" هي خطوة للأمام من "Pixel Fold" الأصلي. في حين أن الهاتف القابل للطي السابق كان به أيضًا ميزة التعرف على الوجه (بجانب التعرف على بصمات الأصابع)، إلا أنه في الطراز الجديد يصعب خداعه.وهذا يعني أنه يمكنك استخدام وجهك لفتح قفل التطبيقات الآمنة (مثل برامج إدارة كلمات المرور أو تطبيقات الخدمات المصرفية)، وكذلك لفتح قفل الهاتف نفسه. وهذا يمنحك بعض راحة البال الإضافية في حال تمكن شخص آخر من الوصول إلى هاتفك.يمكنك التحقق من الترقية على "Pixel 9 Pro Fold" من خلال فتح الإعدادات والتوجه إلى الأمان والخصوصية وقفل الجهاز وبصمة الإصبع وفتح القفل بالوجه. ستجد على هذه الشاشة خيار استخدام وجهك للوصول إلى التطبيقات الأكثر أمانًا على الهاتف.في حين أن الكثير من هواتف اندرويد توفر ميزة فتح القفل بالوجه، إلا أنها لا توفر جميعها نفس الدرجة من الدقة والموثوقية، مثل نوع الدقة والموثوقية التي تحصل عليها مع "Face ID" على أجهزة آبل مثل "iPhone 15"، على سبيل المثال. (tech radar)