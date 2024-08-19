تحديث جديد في "تليغرام" يحمل ميزات تهم الكثيرين

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أطلق تليغرام، احتفالاً بالذكرى السنوية الحادية عشرة، سلسلة من التحديثات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتوفير خيارات جديدة لتحقيق الدخل لمنشئي المحتوى.إليك ما هو الجديد في تليغرام:ردود الفعل النجميةيمكن للمستخدمين الآن دعم قنواتهم ومنشئي المحتوى المفضلين لديهم من خلال إرسال نجوم تليجرام من خلال ميزة ردود الفعل النجمية الجديدة.يتلقى أصحاب القنوات 100% من النجوم، والتي يمكن تحويلها إلى عملة Toncoin المشفرة أو استخدامها للإعلانات المدعومة، وتعرض المنشورات التي تحتوي على ردود الفعل النجمية قائمة المتصدرين لأفضل المرسلين، على الرغم من أنه يمكن للمستخدمين اختيار إلغاء الاشتراك للخصوصية.اشتراكات النجوميمكن لمنشئي المحتوى الآن إنشاء روابط دعوة فريدة تسمح للمستخدمين بالانضمام إلى قناة مقابل دفع شهري في تليجرام Stars، وهذه الميزة مثالية لتقديم محتوى حصري أو وصول مبكر إلى الوسائط أو بث مباشر لكبار الشخصيات.وسائط مدفوعة للروبوتاتيمكن لأصحاب القنوات الآن تحقيق الدخل من قنواتهم من خلال نشر صور ومقاطع فيديو مدفوعة، وهي ميزة تم توسيعها الآن لتشمل الروبوتات، بما في ذلك تلك التي تدير حسابات تليجرام Business.ويدعم هذا التحديث الأتمتة ويتيح إنشاء خدمات مستدامة مثل إنشاء الصور ورفع مستوى الفيديو.فوائد منشئ المحتوىتتقاضى تليغرام عمولة تكاد تكون معدومة عندما يستخدم المطورون أو أصحاب القنوات النجوم لكسب مكافآت Toncoin، بالإضافة إلى ذلك، إذا تم إعادة استثمار هذه النجوم في الترويج للقنوات من خلال إعلانات تليجرام، يتم توفير خصم إضافي بنسبة 30%.القنوات الفائقةيتيح وضع جديد يسمى القنوات الفائقة لمسؤولي قنوات تليجرام النشر كملفات تعريف شخصية أو قنوات أخرى، مما يجعل القناة أكثر تفاعلية. يمكن للمسؤولين تبديل ملف تعريف النشر من خلال النقر فوق صورة الملف الشخصي في شريط الرسائل.