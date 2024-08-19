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تكنولوجيا وعلوم

موتورولا تكشف عن ساعة "Moto Watch 120" الذكية بمزايا متقدمة

Lebanon 24
19-08-2024 | 10:38
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أعلنت شركة موتورولا الأميركية المتخصصة في معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية عن إطلاق ساعة Moto Watch 120، التي تجمع بين التصميم العصري والميزات التكنولوجية المتطورة.
تتميز ساعة Moto Watch 120 بتصميم معدني أنيق وشاشة AMOLED منحنية بقياس 1.43 إنش، مما يضفي عليها لمسة من الفخامة. تعمل الساعة بنظام تشغيل Moto Watch OS الذي يدعم الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لها التفاعل بسلاسة مع المساعدين الرقميين مثل Google Assistant وGemini وBixby.
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مزايا صحية ورياضية متقدمة
تأتي الساعة مزودة بمجموعة من الميزات الصحية المتطورة، تشمل مستشعر لقياس معدل ضربات القلب ومستشعر SpO2 لمراقبة مستوى الأكسجين في الدم. كما تدعم الساعة مراقبة النشاط البدني اليومي وتقدم تطبيقات متخصصة لأكثر من 100 نوع من الأنشطة الرياضية، مما يجعلها خياراً مثالياً للرياضيين وعشاق اللياقة البدنية.

أداء وميزات إضافية
تضم Moto Watch 120 ميكروفونات مدمجة لإجراء المكالمات عبر تقنية البلوتوث، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى بطارية بسعة 300 مللي أمبير قادرة على توفير طاقة تكفي لمدة تصل إلى 10 أيام من الاستخدام بشحنة واحدة. كما توفر الساعة القدرة على التحكم في تشغيل الموسيقى، وتخطي المسارات، وضبط مستوى الصوت مباشرة من خلال واجهتها.
تصميم وأبعاد
تأتي الساعة بثلاثة خيارات للألوان: الأسود، الذهبي الوردي، والفضي، وتدعم تقنية الشحن السريع. تحمل الساعة معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، مما يعزز متانتها في الاستخدام اليومي. يبلغ حجم الساعة 50.6 × 44.6 × 11 مم، ووزنها 55 جرامًا، في حين يصل طول سوارها إلى 175 مم وعرضه 22 مم.
السعر والتوفر
تتوفر ساعة Moto Watch 120 بسعر معقول قدره 130 دولارًا، مما يجعلها خيارًا جذابًا للباحثين عن ساعة ذكية تجمع بين الأداء الممتاز والتصميم الأنيق.
 
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