قريباً.. طرح طلاء خاص لخفض درجة حرارة السيارة في الأسواق

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تسعى شركة "نيسان" الى تطوير طلاء يعمل على خفض درجة حرارة الأسطح الخارجية والمقصورة الداخلية للسيارة.وقالت الشركة اليابانية إن الطلاء الخاص يستخدم نوعين من الجسيمات ذات البنية الدقيقة: أحدهما يعكس الأشعة تحت الحمراء، بينما ينتج الآخر موجات كهرومغناطيسية تتصدى لأشعة الشمس.وتعمل هذه التقنية على تقليل انتقال الحرارة إلى السقف وغطاء المحرك والأبواب بما يصل إلى 12 درجة، وكذلك تقليل درجة حرارة المقصورة الداخلية بما يصل إلى 5 درجات.ويمتاز الطلاء الخاص بطبقة ذات سُمك 120 ميكرومتر، ويلبي متطلبات مقاومة الأملاح ومقاومة الكسر ومقاومة الخدش والثبات الكيميائي.وعلى الرغم من أن الطلاء الخاص لا يزال قيد الاختبار، إلا أنه من المأمول طرحه بألوان مختلفة قريباً.