تحديث جديد لتطبيق Google Drive

تلقى تطبيق Google Drive تحديثًا صغيرًا ولكنه مهم يضيف خيارًا جديدًا للمستخدمين الذين يقومون بمسح المستندات ضوئيًا وحتى الآن، كان لدى مستخدمي Google Drive خيار مسح المستندات وحفظها بتنسيق PDF لتحميلها على السحابة.
وأعلنت غوغل أنها أضافت خيارًا ثانيًا لمستخدمي Drive الذين يقومون بمسح المستندات ضوئيًا عبر التطبيق: JPEG، ويسمح التحديث الأخير للمستخدمين باختيار ما إذا كانوا يريدون حفظ الملفات الممسوحة ضوئيًا بتنسيق PDF أو JPEG.
بالطبع، هذا متاح فقط على هواتف أندرويد التي تستخدم تطبيق Google Drive، ومن الجانب المشرق، أعلنت غوغل أن التحديث متاح الآن للجميع وأنه لن يستغرق أكثر من 15 يوم عمل لإكماله.
بالنسبة لأولئك الذين لم يستخدموا Google Drive بعد لمسح مستند، فإليك دليل خطوة بخطوة من شأنه أن يكون مفيدًا:
1- افتح تطبيق Google Drive
2- في أسفل اليمين، انقر فوق الكاميرا
3- وجه كاميرا جهازك نحو مستند (يظهر خط أزرق يحدد المستند ويشير إلى المكان الذي سيتم فيه اقتصاص الصورة)
4- التقط صورة للمستند الذي ترغب في تصويره
5- اضبط المستند الممسوح ضوئيًا
انقر فوق تم
6- أنشئ اسم ملف خاص بك أو حدد عنوانًا مقترحًا
لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا بتنسيق معين، حدد إما PDF أو JPG
7- لحفظ المستند النهائي، انقر فوق حفظ
ضع في اعتبارك أن الخيار الجديد لحفظ الملفات الممسوحة ضوئيًا بتنسيق JPEG متاح لجميع عملاء Google Workspace والمشتركين الأفراد في Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات Google شخصية، وبالتالي يمكن استخدامه من قبل كل من يستخدم تطبيق Drive على هواتف Android الخاصة به. (اليوم السابع)