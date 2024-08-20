تحديث جديد لتطبيق Google Drive

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تلقى تطبيق Google Drive تحديثًا صغيرًا ولكنه مهم يضيف خيارًا جديدًا للمستخدمين الذين يقومون بمسح المستندات ضوئيًا وحتى الآن، كان لدى مستخدمي Google Drive خيار مسح المستندات وحفظها بتنسيق PDF لتحميلها على السحابة.وأعلنت غوغل أنها أضافت خيارًا ثانيًا لمستخدمي Drive الذين يقومون بمسح المستندات ضوئيًا عبر التطبيق: JPEG، ويسمح التحديث الأخير للمستخدمين باختيار ما إذا كانوا يريدون حفظ الملفات الممسوحة ضوئيًا بتنسيق PDF أو JPEG.بالطبع، هذا متاح فقط على هواتف أندرويد التي تستخدم تطبيق Google Drive، ومن الجانب المشرق، أعلنت غوغل أن التحديث متاح الآن للجميع وأنه لن يستغرق أكثر من 15 يوم عمل لإكماله.بالنسبة لأولئك الذين لم يستخدموا Google Drive بعد لمسح مستند، فإليك دليل خطوة بخطوة من شأنه أن يكون مفيدًا:1- افتح تطبيق Google Drive2- في أسفل اليمين، انقر فوق الكاميرا3- وجه كاميرا جهازك نحو مستند (يظهر خط أزرق يحدد المستند ويشير إلى المكان الذي سيتم فيه اقتصاص الصورة)4- التقط صورة للمستند الذي ترغب في تصويره5- اضبط المستند الممسوح ضوئيًاانقر فوق تم6- أنشئ اسم ملف خاص بك أو حدد عنوانًا مقترحًالحفظ المستند الممسوح ضوئيًا بتنسيق معين، حدد إما PDF أو JPG7- لحفظ المستند النهائي، انقر فوق حفظضع في اعتبارك أن الخيار الجديد لحفظ الملفات الممسوحة ضوئيًا بتنسيق JPEG متاح لجميع عملاء Google Workspace والمشتركين الأفراد في Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات Google شخصية، وبالتالي يمكن استخدامه من قبل كل من يستخدم تطبيق Drive على هواتف Android الخاصة به. (اليوم السابع)