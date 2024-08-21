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تكنولوجيا وعلوم

شركة Oppo تعلن عن هاتف منافس مزود بتقنيات ممتازة

Lebanon 24
21-08-2024 | 00:00
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كشفت Oppo عن هاتفها الجديد الذي ستطرحه قريبا لتنافس من خلاله أفضل هواتف أندرويد الحديثة.
 
وحصل هاتف Oppo F27 الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (163/75/7.7) ملم، وزنه 187 غ.
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وشاشته جاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 1200 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج AGC DT-Star2 المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات ColorOS 14، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
 
وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+3) ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات Mali-G57 MC2 بمعدل 60 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.

ودعمته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وجهّزته بشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم)
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