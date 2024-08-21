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تكنولوجيا وعلوم

انتقادات شديدة تطال شركة آبل.. وأمر خطير يخصّ الأطفال!

Lebanon 24
21-08-2024 | 06:13
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تزعم دعوى قضائية جماعية مقترحة أن شركة آبل تستغل ادعاءات الخصوصية كذريعة للتهرب من التزامها بمنع تخزين مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على iCloud ومعالجة أنشطة التحرش المزعومة عبر iMessage.

يأتي هذا التطور في أعقاب مزاعم من منظمة بريطانية تفيد بأن شركة أبل لا تبلغ بشكل كبير عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال. وتزعم الدعوى القضائية الجديدة أن الشركة تنخرط في "غسيل الخصوصية" لتقليل مسؤولياتها، وفقًا لتقارير "AppleInsider".
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وقُدّم طلب مؤخرًا إلى المحكمة الجزائية الأميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا نيابة عن مدعية مجهولة الهوية تبلغ من العمر 9 سنوات، يُشار إليها فقط باسم جين دو في الوثيقة القانونية، وتزعم الدعوى أنها تعرضت لضغوط لإنشاء وتحميل مواد اعتداء جنسي على الأطفال (CSAM) باستخدام جهاز "iPad" الخاص بها.

وجاء في الملف أنه عندما حصلت جين دو البالغة من العمر 9 سنوات على جهاز "iPad" كهدية عيد الميلاد، لم تكن لتتوقع أن يتم استغلالها من قبل الجناة للضغط عليها لإنشاء وتحميل مواد اعتداء جنسي على الأطفال ("CSAM") إلى iCloud.

وتطلب الدعوى القضائية محاكمة أمام هيئة محلفين وتطالب بتعويضات تتجاوز 5 ملايين دولار لكل فرد مشمول في الدعوى الجماعية. بالإضافة إلى ذلك، تطالب بإجبار شركة آبل على تنفيذ الضمانات اللازمة لحماية الأطفال من تخزين ونشر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على iCloud، بالاضافة إلى إنشاء آليات إبلاغ يمكن الوصول إليها، والالتزام بالمراقبة ربع السنوية من قبل جهة خارجية مستقلة. (mashable middle east)
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