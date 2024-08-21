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تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد لـ"واتساب"... سيتخلى عن ميزة اشتهر بها

Lebanon 24
21-08-2024 | 14:26
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كشف تطبيق "واتساب" عن ميزة جديدة ستترافق مع التحديث الذي سيصبح متوافراً قريباً، مع إصدار نسخته الجديدة.

وقالت "واتساب بيتا" إن الإصدار التجريبي المرتقب من واتساب يسمح باختيار اللون الرئيسي للتطبيق، متخلياً عن اللون الأخضر الذي اشتهر به منذ إطلاقه.
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وتظهر صور أرفقها الحساب بمنشوره على "إكس" كيفية تنفيذ الميزة الجديدة المصممة لتغيير لون العلامة التجارية الرئيسية للتطبيق، والتي من المقرر إصدارها في تحديث مستقبلي، دون أن يحدد موعدها.
 
ويبدو أن "واتساب" بدأ في تنفيذ هذه الميزة، من خلال تغيير اللون الأخضر الرئيسي للتطبيق في موضعين مختلفين.
 
وعند استخدام المظهر الفاتح، سيتم استبدال اللون الأخضر التقليدي باللون الأسود، مما يوفر مظهراً أكثر حداثة وبساطة، بدلاً من ذلك، في المظهر الداكن، سيتحول اللون الرئيسي إلى اللون الأبيض، مما يوفر مظهراً يعزز إمكانية القراءة.

ولفت توضيح مرفق بالمنشور إلى أن هذه التغييرات تبيّن جهود واتساب لتحديث مظهر التطبيق، مع منح المستخدمين مزيداً من التحكم في واجهتهم، في حين أن مجموعة واسعة من خيارات الألوان التي تم الإعلان عنها لن تكون متوفرة بداية على نظام "أندرويد".

 
 
وتابع: "لكن من المحتمل إضافتها في إصدار مستقبلي يتمتع بميزات مماثلة لتعزيز تجربة المستخدم عبر جميع الأنظمة الأساسية في المستقبل".
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