شركة Vivo تعلن عن واحد من أفضل هواتفها الذكية

أعلنت vivo عن هاتفها الجديد الذي جهّزته بكاميرات وتقنيات تجعله واحدا من أفضل الهواتف الذكية.



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وشاشاته جاءت من نوع AMOLED، مقاس 6.77 بوصة، دقة عرضها (2392/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وكثافتها 388 بيكسل على الإنش المربع.



يعمل الهاتف بنظام Android 14 قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 720، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت. وحصل هاتف iQOO Z9s Pro الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (163.7/75/7.5) ملم، وزنه 185 غ.وشاشاته جاءت من نوع AMOLED، مقاس 6.77 بوصة، دقة عرضها (2392/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وكثافتها 388 بيكسل على الإنش المربع.يعمل الهاتف بنظام Android 14 قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 720، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

وجاءت الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.



ودعمته vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وجهّزته ببطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم)