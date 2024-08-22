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تكنولوجيا وعلوم

شركة Vivo تعلن عن واحد من أفضل هواتفها الذكية

Lebanon 24
22-08-2024 | 01:00
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أعلنت vivo عن هاتفها الجديد الذي جهّزته بكاميرات وتقنيات تجعله واحدا من أفضل الهواتف الذكية. 
 
وحصل هاتف iQOO Z9s Pro الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (163.7/75/7.5) ملم، وزنه 185 غ.
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وشاشاته جاءت من نوع AMOLED، مقاس 6.77 بوصة، دقة عرضها (2392/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وكثافتها 388 بيكسل على الإنش المربع.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 720، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
 
وجاءت الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.

ودعمته vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وجهّزته ببطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم) 

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