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تكنولوجيا وعلوم

بالذكاء الإصطناعي.. شركة "إنفيديا" تُعلن تطوير شخصيات لعبة Mecha Break

Lebanon 24
22-08-2024 | 14:13
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أعلنت شركة "إنفيديا" عن استخدام تقنيتها المبتكرة Nvidia ACE في تطوير شخصيات لعبة Mecha Break، التي تقوم بتطويرها شركة Amazing Seasun Games والمقرر إصدارها في عام 2025.

ستكون Mecha Break، التي ستُطرح على أجهزة الكمبيوتر ومنصات الألعاب "بلايستيشن 5"، و"إكس بوكس إكس"، و"إكس بوكس إس"، أول لعبة تعتمد على هذه التقنية في تصميم وتطوير شخصياتها الافتراضية.

اللعبة، التي تم عرض الفيديو التشويقي الخاص بها في معرض الألعاب السنوي Gamescom 2024 في ألمانيا، تتيح للاعبين اختيار الروبوتات القتالية من فئات متعددة مثل "assault" و"melee" و"sniper" للقتال ضد لاعبين آخرين عبر الإنترنت.

في العرض التوضيحي الأولي، أظهر اللاعبون قدرة على التفاعل مع شخصيات اللعبة عبر اللغة الطبيعية، حيث تمكّنوا من طلب معلومات حول المهام داخل اللعبة وإمكانيات الروبوتات، وتغيير ألوان الروبوتات الخاصة بهم من خلال المحادثة.

ومع ذلك، كانت ردود الشخصيات غير القابلة للعب محدودة وغير حيوية، مما أثار بعض القلق حول فعالية التقنية في تقديم تجربة تفاعلية غنية عند إطلاق اللعبة في العام المقبل.

رغم هذه المخاوف، تعتزم "إنفيديا" تحسين أداء هذه التقنيات بشكل مستمر، مما يضع Mecha Break في طليعة الألعاب التي تستفيد من التقدم الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتفاعل الشخصيات الرقمية.

تعتمد اللعبة الجديدة على تقنيات "إنفيديا" التي تم الكشف عنها في حزيران الماضي، وتتضمن مجموعة أدوات تتيح تصميم وتطوير شخصيات رقمية ذات مظهر بشري بتفاصيل دقيقة قريبة من الواقع.

من بين هذه الأدوات، يبرز النموذج اللغوي الصغير Nvidia Nemotron-4 4B NIM، الذي يتميز بصغر حجمه وامكانية تشغيله محلياً على الأجهزة، مما يوفر استجابات أسرع مقارنة بالنماذج التقليدية الأكبر حجماً.

إضافةً إلى Nemotron-4 4B NIM، تعتمد شخصيات البشر الرقمية في اللعبة على شريحة Audio2Face-3D NIM من "إنفيديا" التي تقدم رسوم متحركة ديناميكية دقيقة للوجه وحركاته، بالإضافة إلى نماذج ذكية من خدمة Whisper للتعرف على الكلام، وتقنيات شركة Elevenlabs لتصميم أصوات الشخصيات لتكون أكثر بشرية وواقعية.

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