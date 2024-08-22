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تكنولوجيا وعلوم

متخلياً عن اللون الأخضر.. ميزة جديدة سترافق تحديث "واتساب"

Lebanon 24
22-08-2024 | 15:03
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كشف تطبيق واتساب عن ميزة جديدة سترافق التحديث القادم، الذي سيكون متاحاً قريباً عبر إصدار "غوغل بلاي بيتا".

ووفقاً لتقرير نشره حساب "واتساب بيتا"، فإن الإصدار التجريبي المرتقب سيتضمن إمكانية اختيار اللون الرئيسي للتطبيق، متخلياً عن اللون الأخضر الذي اشتهر به منذ إطلاقه.

وظهرت صور في المنشور على "إكس" توضح كيفية تنفيذ هذه الميزة الجديدة، والتي تهدف إلى تغيير لون العلامة التجارية الرئيسية للتطبيق. رغم أن التحديث لم يُحدد موعد إطلاقه بعد، إلا أنه من المتوقع أن يتضمن تغييرات ملحوظة.

وفي التافصيل، عند استخدام المظهر الفاتح، سيستبدل اللون الأخضر التقليدي باللون الأسود، مما يضفي على التطبيق مظهراً أكثر حداثة وبساطة. أما في المظهر الداكن، فسيتم تحويل اللون الرئيسي إلى الأبيض، مما يعزز إمكانية القراءة ويمنح التطبيق مظهراً أنيقاً.

وأوضح التوضيح المرفق بالمنشور أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود واتساب لتحديث مظهر التطبيق ومنح المستخدمين مزيداً من التحكم في واجهتهم. في حين أن مجموعة واسعة من خيارات الألوان التي تم الإعلان عنها لن تكون متاحة في البداية على نظام "أندرويد"، من المتوقع إضافتها في إصدارات مستقبلية لتعزيز تجربة المستخدم عبر جميع الأنظمة الأساسية.

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