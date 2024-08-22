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تكنولوجيا وعلوم

علماء صينيون ينتجون الماء من تربة القمر

Lebanon 24
22-08-2024 | 23:28
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اكتشف علماء صينيون طريقة جديدة لإنتاج كميات كبيرة من المياه باستخدام تربة من القمر جلبتها بعثة في عام 2020.

وقال تلفزيون الصين المركزي: "بعد ثلاث سنوات من البحث المدقق والتحقق المتكرر، اكتُشفت طريقة جديدة تماما لاستخدام تربة القمر لإنتاج كميات كبيرة من المياه، ومن المتوقع أن توفر أساس تصميم لبناء محطات بحوث علمية على القمر ومحطات فضائية في المستقبل".
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وأضاف أنّه باستخدام الطريقة الجديدة، وبطن واحد من تربة القمر، من الممكن إنتاج ما بين 51 و76 كيلوغراما من الماء، أي ما يزيد عن 100 زجاجة ماء سعة الواحدة نصف لتر، أو ما يعادل استهلاك 50 شخصا من مياه الشرب في اليوم. (العربية)
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