"مايكروسوفت" تُعلن عن 3 نماذج ذكاء اصطناعي جديدة

أعلنت "مايكروسوفت" عن ثلاثة نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، وأشارت إلى أن "هذه البرمجيات ستتاح لعدد كبير من المستخدمين حول العالم".





والنموذج الأول هو Phi 3.5 Mini Instruct، ووفقا لمايكروسوفت، صمم لتنفيذ مهام معقدة في بيئات ذات موارد حاسوبية محدودة، ويعتبر مناسبا لحل المسائل الرياضية والمسائل التي تحتاج إلى الاستنتاج، وعلى الرغم من المساحة الصغيرة التي يشغلها على ذواكر الحواسب وإلا أنه يتفوق على العديد من برمجيات الذكاء الصناعي، مثل Llama 3.1 8B و Mistral 7B.

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ونموذج Phi 3.5 MoE الثاني الذي أعلنت عنه مايكروسوفت فقد صمم لتقديم أداء عال في معالجة المهام المعقدة المرتبطة بعمليات تحليل البيانات وفهم اللغات وترجمتها والعمليات الرياضية، ويدعم هذا النموذج عددا كبيرا من الرموز البرمجية، وله القدرة على منافسة نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، مثل Gemini Flash.أما نموذج Phi 3.5 Vision Instruct فيعتبر من أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها مايكروسوفت، وتم تدريبه على أكثر من 500 مليار رمز برمجي، ويعتبر مثاليا لمعالجة الصور ومقاطع الفيديو. (روسيا اليوم)