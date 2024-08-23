مشكلة كبيرة انتهت.. WeTransfer تمدد صلاحية روابط تحميل الملفات

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أعلنت خدمة "وي ترانسفير" We transfer لنقل الملفات أنه يمكن للمستخدمين تمديد تاريخ انتهاء صلاحية الروابط حتى 30 يوماً، عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالخدمة.وكانت تواريخ انتهاء صلاحية روابط "وي ترانسفير" نقطة ضعف كبيرة في الخدمة تعوق المستخدمين.وذكر موقع "techcrunch" أن المشكلة هي أنه إذا لم يجرِ تثبيت الملفات في اللحظة التي يحصل فيها المستخدم على الرابط أو البريد الإلكتروني، فيمكن أن ينسى فعل ذلك قبل انتهاء صلاحية الرابط، ما يجعل من اللازم طلب إعادة إرساله، وهو ما قد يكون مزعجاً للغاية لكلا الجانبين.وأوضح الموقع أن الشركة تدرك هذه المشكلة ويبدو أنها تحاول الآن حلها، من خلال السماح للمستلمين بتعديل تاريخ انتهاء صلاحية الملفات على تطبيق الهاتف المحمول الخاص، من خلال خيار "حفظ الآن" الجديد، ومع ذلك، فهو ليس حلاً كاملاً.وكتبت "وي ترانسفير" على حسابها بمنصة "إكس، أنه يمكن للمستخدمين تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية حتى 30 يوماً في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، مشيرة إلى أن روابط الخدمة لن تنتهي صلاحيتها بعد الآن.وأوضحت الشركة لاحقاً أن عدد الأيام لتمديد تاريخ انتهاء الصلاحية يعتمد على اختيار خيار الحفظ، وفي حال عدم تفعيله، فلا يزال من الممكن أن تنتهي صلاحية الروابط.