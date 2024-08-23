Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مشكلة كبيرة انتهت.. WeTransfer تمدد صلاحية روابط تحميل الملفات

Lebanon 24
23-08-2024 | 05:57
A-
A+
Doc-P-1237940-638600150096501424.jpg
Doc-P-1237940-638600150096501424.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت خدمة "وي ترانسفير" We transfer لنقل الملفات أنه يمكن للمستخدمين تمديد تاريخ انتهاء صلاحية الروابط حتى 30 يوماً، عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالخدمة.

وكانت تواريخ انتهاء صلاحية روابط "وي ترانسفير" نقطة ضعف كبيرة في الخدمة تعوق المستخدمين.
Advertisement

وذكر موقع "techcrunch" أن المشكلة هي أنه إذا لم يجرِ تثبيت الملفات في اللحظة التي يحصل فيها المستخدم على الرابط أو البريد الإلكتروني، فيمكن أن ينسى فعل ذلك قبل انتهاء صلاحية الرابط، ما يجعل من اللازم طلب إعادة إرساله، وهو ما قد يكون مزعجاً للغاية لكلا الجانبين.

وأوضح الموقع أن الشركة تدرك هذه المشكلة ويبدو أنها تحاول الآن حلها، من خلال السماح للمستلمين بتعديل تاريخ انتهاء صلاحية الملفات على تطبيق الهاتف المحمول الخاص، من خلال خيار "حفظ الآن" الجديد، ومع ذلك، فهو ليس حلاً كاملاً.

وكتبت "وي ترانسفير" على حسابها بمنصة "إكس، أنه يمكن للمستخدمين تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية حتى 30 يوماً في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، مشيرة إلى أن روابط الخدمة لن تنتهي صلاحيتها بعد الآن.

وأوضحت الشركة لاحقاً أن عدد الأيام لتمديد تاريخ انتهاء الصلاحية يعتمد على اختيار خيار الحفظ، وفي حال عدم تفعيله، فلا يزال من الممكن أن تنتهي صلاحية الروابط.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:12 | 2024-08-23
03:11 | 2024-08-23
01:29 | 2024-08-23
00:37 | 2024-08-23
23:28 | 2024-08-22
23:00 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24