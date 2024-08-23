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تكنولوجيا وعلوم

تغييرات جديدة.. خبر يهمّ مستخدمي "آيفون" و"آيباد" في الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
23-08-2024 | 23:00
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أعلنت شركة "آبل" أنه بحلول نهاية العام الجاري، ستجري تغييرات على شاشة خيارات المتصفح والتطبيقات الافتراضية، وسيتم حذف التطبيقات لمستخدمي آيفون وآيباد في الاتحاد الأوروبي.

وسيكون من المتاح قريباً لمستخدمي أجهزة "آبل" داخل دول الاتحاد الأوروبي حذف المزيد من تطبيقات الشركة من على أجهزتهم.
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كما سيتمكن المستخدمون من حذف التطبيقات الأساسية، بما في ذلك متجر التطبيقات والرسائل والكاميرا والصور ومتصفح سفاري.
 
 
يذكر ان تطبيقات آبل الوحيدة التي لا يمكن حذفها هي تلك الخاصة بالإعدادات والمكالمات الهاتفية.
 
وستتضمن التحديثات المستقبلية توسيع خيارات الإعدادات الافتراضية، لتشمل الاتصال بأرقام الهواتف، وإرسال الرسائل، وترجمة النصوص، والتنقل وإدارة كلمات المرور، ولوحات المفاتيح ومرشحات البريد العشوائي للمكالمات.
 
وقالت آبل إن التغييرات متاحة للمطورين الذين يوزعون التطبيقات في أي من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، ولا تنطبق إلا على التطبيقات المتاحة والموزعة على المستخدمين داخل التكتل.
المصدر: AE 24
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