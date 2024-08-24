بسعر منافس.. Honor تطلق هاتفها الجديد

بدأت Honor بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على أفضل المواصفات وسيطرح بسعر منافس.



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وشاشته جاءت IPS LCD، مقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وكثافتها تعادل 389 بيكسل على الإنش المربع تقريبا.



يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات Magic OS 8، ومعالج Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 613، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت. وحصل هاتف Honor 200 Smart على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (167/76.8/8.1) ملم، وزنه 191.وشاشته جاءت IPS LCD، مقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وكثافتها تعادل 389 بيكسل على الإنش المربع تقريبا.يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات Magic OS 8، ومعالج Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 613، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت.

وكاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 5 ميغابيكسل.



ودعمته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، وتقنيات "بلوتوث 5.0"، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 35 واط، وستطرحه بسعر 200 يورو تقريبا. (روسيا اليوم)