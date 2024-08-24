Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بسعر منافس.. Honor تطلق هاتفها الجديد

Lebanon 24
24-08-2024 | 07:34
A-
A+
Doc-P-1238358-638601069615424146.jpg
Doc-P-1238358-638601069615424146.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت Honor بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على أفضل المواصفات وسيطرح بسعر منافس.
 
وحصل هاتف Honor 200 Smart على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (167/76.8/8.1) ملم، وزنه 191.
Advertisement

وشاشته جاءت IPS LCD، مقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وكثافتها تعادل 389 بيكسل على الإنش المربع تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات Magic OS 8، ومعالج Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 613، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت.
 
وكاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

ودعمته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، وتقنيات "بلوتوث 5.0"، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 35 واط، وستطرحه بسعر 200 يورو تقريبا. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:43 | 2024-08-24
10:00 | 2024-08-24
04:00 | 2024-08-24
03:00 | 2024-08-24
02:00 | 2024-08-24
23:00 | 2024-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24