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تكنولوجيا وعلوم

حجمه يبلغ آلاف أضعاف حجم كوكب الأرض.. اكتشاف جسم فضائي عملاق بمواصفات غريبة

Lebanon 24
24-08-2024 | 10:00
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رصدت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" جسماً عملاقاً وغريباً في الفضاء الخارجي، وأهم ما يميزه هو السرعة الهائلة التي يتحرك بها خارج الكون، كما أن حجمه يبلغ آلاف أضعاف حجم كوكب الأرض، وهو ما أثار الكثير من الأسئلة والتكهنات لدى الباحثين في مجال الفلك.
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وبحسب الوكالة الأميركية فان الجسم العملاق الذي تم رصده يبلغ حجمه 27 ألفاً و306 أضعاف حجم الكرة الأرضية، كما أنه ينطلق بسرعة كبيرة لدرجة أنه قد ينفصل عن مجرة درب التبانة بشكل كامل في وقت لاحق.

وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت"، إن الكوكب العملاق أو الجسم الفضائي الغامض يسير حالياً بسرعة تبلغ مليون ميل في الساعة الواحدة.
 
ويقول العلماء إنه تم رصد هذا الجسم على مسافة أكثر من 400 سنة ضوئية من كوكب الأرض (السنة الضوئية تساوي ستة تريليونات ميل).

ولم يحدد العلماء في "ناسا" ماهية الجسم الغامض الذي اكتشفوه، لكنهم قالوا إنه ربما يكون "قزم بني"، وهو نجم أكبر من كوكب ولكنه يفتقر إلى الكتلة اللازمة لدعم الاندماج النووي طويل الأمد في قلبه مثل شمس الأرض. وإذا تم تأكيد أن الجسم "قزم بني"، فسيكون أول جسم من نوعه يتم توثيقه في مدار فوضوي فائق السرعة قادر على الانفصال عن مجرتنا الأم. (العربية) 
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