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تكنولوجيا وعلوم

"أندرويد 15" يجلب ميزات جديدة ومحسّنة إلى هواتف "Pixel 9"

Lebanon 24
24-08-2024 | 15:24
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أعلنت غوغل عن سلسلة من الميزات الجديدة التي سيقدمها نظام أندرويد 15، والمقرر أن يدعمه هواتف بكسل 9. يشمل التحديث المرتقب مجموعة من التحسينات التي ستعزز تجربة المستخدم بشكل كبير.

من أبرز الميزات الجديدة "المساحة الخاصة"، التي توفر أمانًا إضافيًا من خلال تأمين التطبيقات والبيانات الحساسة، حيث تتطلب تحققًا من الهوية لفتحها وتبقى مخفية عند قفلها. كما يقدم "الاهتزاز التكيفي" ميزة تعدل شدة الاهتزاز بناءً على السطح الذي يوضع عليه الهاتف، لتحسين تجربة الاستخدام.
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في إطار تعزيز الأمان، تقدم غوغل "ردع السرقة"، وهي ميزة تمنع اللصوص من إعادة ضبط الهاتف المسروق، مما يقلل من قيمته عند إعادة البيع. كذلك، يتيح "قفل اكتشاف السرقة" قفل الهاتف تلقائيًا عند الكشف عن حركة مفاجئة.

أما في مجال الراحة، يقدم أندرويد 15 ميزة "إعادة تشغيل البلوتوث تلقائيًا"، والتي تقوم بإعادة تشغيل البلوتوث تلقائيًا بعد إيقافه، لتجنب مشاكل الاتصال بالجهاز.

وبالنسبة لتحسين التصوير، تقدم ميزة "تعزيز إضاءة الكاميرا"، التي تساعد في التقاط صور وفيديوهات أكثر سطوعًا في الإضاءة المنخفضة. كما يتضمن التحديث أيضًا دعمًا للواقع المعزز، مما يتيح عرض معلومات إضافية حول المعالم والأماكن السياحية القريبة وتوجيه المستخدمين عبر الأسهم العائمة.

يأتي مع نظام أندرويد 15 أيضًا "مساعد جيميني الافتراضي"، الذي يدمج الذكاء الاصطناعي لتحسين التفاعل مع الهاتف، ويشمل نموذج Gemini Nano الذي يعمل محليًا على الجهاز دون الاعتماد على السحابة.

تُتوقع هذه التحديثات لتكون متاحة في وقت لاحق من هذا العام، مما سيوفر للمستخدمين تجربة أكثر أمانًا وراحة. (السومرية)
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