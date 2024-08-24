أوبر تدخل عصر القيادة الذاتية.. سيارات كروز ستجول في شوارع المدينة

تعتزم شركة أوبر استخدام سيارات كروز ذاتية القيادة في أسطولها، مما يمثل خطوة كبيرة نحو مستقبل النقل الذكي. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي أوبر لتقديم خدمات نقل مبتكرة وفعّالة، حيث تسعى لتقليل الاعتماد على السائقين البشر وتعزيز الأمان والكفاءة في خدماتها.

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وبمجرد بدء الشراكة متعددة السنوات بين شركتي "أوبر" و"كروز"، سيكون لدى راكب أوبر، الذي يطلب رحلة مؤهلة خيار اختيار سيارة كروز، ذاتية القيادة، طبقاً لما ذكرته الشركتان في بيان مشترك، أمس الخميس، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وتحاول شركة كروز، التابعة لشركة "جنرال موتورز" استعادة قوتها، بعد توقف أسطولها في تشرين الأول الماضي، في أعقاب سوء التعامل من قبل الإدارة السابقة لحادث تصادم مع أحد المشاة.