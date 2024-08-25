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تكنولوجيا وعلوم
اكتشف العدسة المكبرة في تطبيق آيفون السحري
Lebanon 24
25-08-2024
|
23:00
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قد يحتاج المستخدم في بعض الأحيان إلى استعمال العدسة المكبرة في الحياة اليومية لرؤية التفاصيل الصغيرة أو قراءة النصوص المكتوبة بخط صغير. ويشتمل الهاتف الذكي أبل آيفون والحاسوب اللوحي آيباد على تطبيق يمكن استعماله عدسة مكبرة "Magnifier" بكل سهولة.
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ولهذا الغرض، أوضحت بوابة التكنولوجيا "هايزه أونلاين" الألمانية أنه يتم فتح تطبيق العدسة المكبرة المثبت مسبقا على الجهاز المزود بنظام التشغيل آبل "آي أو إس" مع الكاميرا الخلفية.
ويمكن القيام بذلك بطريقة أسرع عن طريق وظيفة البحث (Spotlight) والتي يمكن الوصول إليها من خلال التمرير لأسفل على الشاشة الرئيسية، وبعد ذلك يجب إدخال اسم العدسة المكبرة والنقر على زر البحث المعني.
وفي الخطوة التالية، يتعين على المستخدم الإمساك بهاتف آيفون على ارتفاع 20 سنتيمترا من الشيء المراد تكبيره، ويمكن تكبير الجزء المطلوب أو تصغيره بواسطة شريط التمرير الموجود على الشاشة، ويقوم هاتف آيفون بالتبديل ما بين العدسات تلقائيا لضمان أفضل جودة للصورة.
تحسين جودة الصورة
ومن خلال نقرة بالإصبع على الشاشة، تقوم الكاميرا بالتركيز على النطاق المطلوب، كما يمكن تحسين جودة الصورة بشكل إضافي من خلال مواءمة درجة السطوع والتباين أو تفعيل الكشاف بهاتف آيفون كمصدر إضافي للإضاءة، ويمكن للمستخدم الوصول إلى هذه الوظائف عن طريق الأيقونات الموجودة أسفل شريط تمرير زوم.
وإذا رغب المستخدم في تحسين عرض الموضوع بدرجة أكبر، فيمكنه استعمال فلاتر الألوان عن طريق الزر الثالث، وتظهر أهمية وضع التدرج الرمادي المعكوس بشكل كبير هنا، وهو ما يسهل قراءة النص المكتوب بخط فاتح على خلفية داكنة بصورة ملحوظة.
ونصحت بوابة التكنولوجيا الألمانية المستخدم، الذي يرغب في حفظ الصورة المكبرة، بأخذ لقطة شاشة من خلال الضغط المتزامن على زر زيادة شدة الصوت وزر الطاقة، ويقوم زر الصورة الثابتة الموجود في تطبيق العدسة المكبرة بتخزين الصورة، ولكن بدون التحسينات التي تم إجراؤها مسبقا.
ويمكن إعداد وظيفة الوصول السريع لتطبيق العدسة المكبرة لكي يتم استعمال هذه الوظيفة بشكل أسرع، وذلك من خلال إضافة تطبيق العدسة المكبرة إلى مركز التحكم أو تفعيل الاختصار عن طريق الزر الجانبي أو الزر الرئيسي، وهو ما يعني أن تطبيق العدسة المكبرة يصبح في متناول اليد دائما. (الجزيرة)
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