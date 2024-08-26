لدراسة الغلاف الجوي للمريخ... Rocket Lab تطور قمرين صناعيين

أعلنت صحيفة ArsTechnica أن شركة Rocket Lab الأميركية أكملت تطوير قمرين صناعيين صغيرين، يستخدمان في دراسة الغلاف الجوي للمريخ.





وجاء في مقال نشرته الصحيفة: "أكملت شركة Rocket Lab تطوير قمري Blue و Gold الصغيرين لاستخدامهما في مهمة (ESCAPADE) المخصصة لدراسة الغلاف الجوي للمريخ، وستتم عملية الإطلاق على متن صاروخ New Glenn".

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وأشارت الصحيفة إلى أن القمرين المذكورين تم نقلهما في منتصف أغسطس الجاري من المصنع إلى المطار الفضائي في فلوريدا، وسيخضعان في المطار لعمليات فحص قبل وضعهما على الصاروخ وإرسالهما إلى الفضاء.





وفي نوفمبر 2023 نقلت مجلة SpaceNews عن وكالة ناسا معلومات تفيد بأن صاروخ New Glenn الذي طورته شركة Blue Origin سيحمل إلى الفضاء قمرين صناعيين صغيرين في إطار مهمة (ESCAPADE)، حيث تخطط الولايات المتحدة في إطار هذه المهمة لإطلاق القمرين المذكورين إلى مدار قريب من المريخ بهدف دراسة الغلاف الجوي لهذا الكوكب وتفاعله مع الرياح الشمسية، وفي حال تم إطلاق القمرين خريف العام الجاري من المفترض أن يصلا إلى مدار المريخ عام 2025، لتبدأ مهمتهما في نيسان 2026. (روسيا اليوم)