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تكنولوجيا وعلوم

آبل تزيد من إنتاج آيفون لعام 2024

Lebanon 24
26-08-2024 | 06:30
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من المقرر أن يتم إطلاق سلسلة "iPhone 16" في العاشر من أيلول من هذا العام، ومع ذلك، لا تزال التفاصيل المتعلقة بإصدارات "Pro" وغير "Pro" غير واضحة. وفقًا للمعلومات التي حصل عليها موقع "The Elec" من سلسلة التوريد.
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ومن المقرر أن تنتج الشركة المصنعة للمعدات الأصلية "OEM" ما يقرب من 90.1 مليون هاتف آيفون في البداية، وهو ما يتجاوز قليلاً هدف العام الماضي البالغ 86.2 مليون.

وتماشياً مع استراتيجياتها السابقة، تعتزم الشركة زيادة إنتاج طرازات "Pro Max"، والتي ستشكل 37% من إجمالي مزيج الإنتاج، أي ما يعادل نحو 33.2 مليون وحدة.

ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة عن إنتاج العام الماضي الذي بلغ 24.2 مليون وحدة من "iPhone 15 Pro Max". ومن المتوقع أن تصل طرازات "iPhone 16 Pro" القياسية إلى 26.6 مليون وحدة، وهو ما يمثل 30% من الإجمالي، بزيادة عن 21.8 مليون وحدة من طرازات "Pro 15" في العام السابق.

ومن المتوقع أن تشكل النماذج غير الاحترافية ما يصل إلى 33% من إجمالي الإنتاج، مع توقع ارتفاع مبيعات "iPhone 16" القياسي بشكل متواضع من 21.8 مليون وحدة إلى 24.5 مليون وحدة، وهو ما يمثل 27% من الإجمالي. (mashable middle east)
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