أعلنت شركة أبل عن موعد مؤتمرها السنوي المرتقب لإطلاق أجهزتها الجديدة، والذي سيعقد في التاسع من ايلول تحت شعار "It's GlowTime" (حان وقت الوهج).

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وكشفت الشركة عن الدعوة الرسمية للحدث، التي تركز تصميمها بالكامل على فكرة "الوهج" الملون المحيط بشعار أبل. وكشفت الشركة عن الدعوة الرسمية للحدث، التي تركز تصميمها بالكامل على فكرة "الوهج" الملون المحيط بشعار أبل.

التصميم المبتكر يعرض الشعار في وسط ألوان متوهجة مع حركة مميزة تجعل الشعار يتلاشى تدريجياً وسط هذا الوهج.



هذا التوجه التصميمي قد يشير إلى أن أبل ستولي اهتماماً خاصاً خلال المؤتمر لمساعدها الذكي Siri، المتوقع أن يشهد تحديثاً جذرياً في إصدار جديد مدعوم بمزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence.

من المتوقع أن يتضمن التحديث الجديد تصميماً مبتكراً لشاشة هواتف آيفون، مع وجود وهج ملون يحيط بحواف الشاشة.



تستعد أبل للكشف عن مجموعة جديدة من منتجاتها خلال هذا المؤتمر، حيث تشير التقارير إلى أن الشركة قد توقف إنتاج بعض أجهزتها الحالية.

التوقعات تشير إلى أن الشركة ستعرض إصدارات جديدة من هواتف آيفون 16، والتي قد تأتي بتصميم مشابه لهواتف آيفون 15، مع إضافة زر جديد مخصص للتصوير ومعالج جديد كلياً من نوع A18.

كما من المتوقع أن تشمل التحديثات تحسينات في تجربة التصوير وحجم الشاشة.



بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تُعلن أبل عن عائلة جديدة من ساعات أبل ووتش 10، وساعة أبل ووتش SE 3، فضلاً عن إصدار جديد من سماعات آيربودز 4.



