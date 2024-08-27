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تكنولوجيا وعلوم
كيف سيدخل روبوت أبل المقبل إلى حياة المستخدمين؟
Lebanon 24
27-08-2024
|
01:13
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تواصل أبل جهودها ضمن رحلة استكشاف أفكار جديدة لابتكار "روبوتات متنقلة" ترتقي بمنتجاتها الرائدة إلى مستوى آخر، وهو اتجاه بدأته في عام 2020.
ولا تزال أبل في المراحل الأولى من استكشاف أفضل طريقة لاستخدام الروبوتات، إذ ستبدأ أول اختبار لها بإنتاج روبوت منزلي يحمل الاسم الرمزي J595 يجمع بين شاشة كبيرة تشبه "الآيباد" مزودة بكاميرات، بالإضافة إلى ذراع روبوتية تتحكم فيه ليتحرك في اتجاهات مختلفة.
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ومن المرجح أن يصل هذا المنتج إلى الأسواق بين عامي 2026 و2027، وهو ما قد يمهّد الطريق إلى إنتاج روبوتات متنقلة، وربما تصل الشركة إلى إنتاج الروبوتات البشرية خلال العقد المقبل، وفق وكالة "بلومبرغ".
وقد يذهب روبوت أبل إلى أبعد من ذلك، إذ تصورت الشركة روبوتات يمكنها القيام بالأعمال المنزلية، مثل وضْع الملابس في الغسالة أو تنظيف الأطباق المتسخة، ولكن لا يزال هذا بعيد المنال حالياً، إذ لا تتجاوز الأفكار مرحلة التصميم. (الشرق)
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