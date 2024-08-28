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تكنولوجيا وعلوم
لحماية الشركة من "مخاطر داخلية".. OpenAI تبحث عن محقق تقني
Lebanon 24
28-08-2024
|
04:35
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أعلنت شركة "أوبن إيه آي" OpenAI عن حاجتها إلى توظيف محقق تقني مختص بمخاطر الداخل، بهدف "تعزيز حماية المؤسسة من التهديدات الأمنية الداخلية".
وتشمل مهام الوظيفة تحليل الأنشطة المشبوهة، وكشف وتخفيف المخاطر الداخلية، والتعاون مع إدارات الموارد البشرية والشؤون القانونية لإجراء التحقيقات اللازمة.
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وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تجد OpenAI نفسها في قلب جدل واسع بشأن أمان تقنياتها، إذ عبّر بعض موظفي الشركة ومشرّعين أميركيين عن قلقهم من احتمالية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة بطرق قد تلحق الضرر.
كما أشارت الشركة إلى أنها رصدت محاولات من جهات تابعة لدول مثل الصين وروسيا وإيران لاستخدام نماذجها الذكية في أعمال تصفها بالضارة، وقد تمكنت من إحباط هذه المحاولات وتعطيل الحسابات المرتبطة بها.
وتشير الوظيفة الجديدة إلى أن الشركة قد تكون قلقة من التهديدات التي تنبع من داخلها، إذ تسعى ربما لحماية أسرارها التجارية التي تدعم تقنياتها.
ويبدو أن هذه الخطوة تأتي كجزء من التزامات OpenAI الطوعية تجاه البيت الأبيض بشأن أمن الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الاستثمار في "ضمانات ضد التهديدات الداخلية لحماية النماذج البرمجية غير المعلنة". (الشرق)
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