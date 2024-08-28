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تكنولوجيا وعلوم

أول هاتف أندرويد يتبنى أبرز ميزات آيفون 16 المثيرة!

Lebanon 24
28-08-2024 | 17:13
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تسربت معلومات جديدة تفيد بأن شركة أوبو تعمل على تضمين زر جديد في هاتفها الرائد المقبل، أوبو فايند اكس 8، والذي سيكون مخصصًا لوظائف التصوير، وهو ما يشابه التصميم المتوقع لهاتف آيفون 16 من أبل.
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وفقًا للتقارير والتسريبات، من المتوقع أن يضيف هاتف آيفون 16 زرًا جديدًا يسمى "الالتقاط" أو "Capture Button"، سيكون موقعه على الجانب الأيمن من الهاتف ويخصص لالتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات، إضافةً إلى تنفيذ مهام أخرى متعلقة بالكاميرا الخلفية.

في الوقت نفسه، أظهرت تسريبات على شبكة ويبو الاجتماعية الصينية أن هاتف أوبو فايند اكس 8 القادم سيحاكي هذه الفكرة بإضافة زر مخصص للكاميرا في الجانب الأيمن من الهاتف، مع التركيز على تسهيل استخدام الكاميرا.

تثير هذه التسريبات تساؤلات حول إمكانية تقليد التصميم بين الشركات، خاصةً وأن شركة سوني كانت قد سبقت الجميع في تقديم زر مخصص للتصوير في هواتفها.
 
ومع ذلك، يبدو أن أبل وأوبو قد استلهمتا الفكرة من سوني.

من المتوقع أن يختلف اسم الزر في أوبو فايند اكس 8 عن نظيره في آيفون 16، حيث سيحمل الزر في هاتف أوبو اسم "الزر السريع – Quick Button" بدلاً من "الالتقاط".
 
هذا الزر لن يقتصر استخدامه على الكاميرا فقط، بل سيكون له وظائف متعددة، منها استخدامه في الألعاب وتمرير الأصابع عليه لتكبير الصور داخل المعرض.
 
كما يُعتقد أن الزر سيكون زرًا سعويًا يعتمد على محرك اهتزاز، بدلاً من الزر التقليدي.

سيعمل الزر في أوبو فايند اكس 8 بطريقة تشبه الكاميرات الاحترافية، حيث يمكن الضغط نصف ضغطة لتركيز الصورة، ثم الضغط بالكامل لالتقاطها.
 
كما يُحتمل أن يوفر الزر خيارات إضافية لتسجيل الفيديو عند الضغط الطويل، مع إمكانية تخصيص الوظائف عبر إعدادات الهاتف. (تكنولوجيا نيوز)
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