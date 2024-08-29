"كيا" الشرق الأوسط وإفريقيا تطلق سيارة EV5 في المغرب

أعلنت "كيا" الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الإطلاق الإقليمي الرسمي لسيارة كيا EV5 ، خلال حفل أقيم في مدينة الرباط بالمغرب.



واختبر الحضور، تجربة قيادة حصرية لسيارة كيا EV5، سيارة الدفع الرباعي المتوسطة الحجم والتي تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم الصديق للبيئة، ما يرسم حقبة جديدة من نماذج سيارات كيا الكهربائية.

Advertisement

وشهدت سيارة كيا EV5، تطوير 3 ركائز أساسية تشمل التصميم الجرئ لسيارات الدفع الرباعي، والانبعاثات الصفرية إلى جانب الأداء الفائق، والتصميمات الداخلية الواسعة.

وتتمثل ميزات كيا EV5 الرئيسية، بالانبعاثات الصفرية والأداء العالي ومحركها القوي بقوة 310 حصان، والذي يصل إلى 550 كم بشحنة واحدة، وقدرة شحن سريع تصل إلى 80 بالمئة في 27 دقيقة فقط.



وتمتلك سيارة كيا EV5 القدرة على تحويل تجربة القيادة إلى تجربة استثنائية لعشاق السيارات الكهربائية.

إلى جانب ذلك، تتميز السيارة أيضا بمقصورة داخلية واسعة مع العديد من ميزات الراحة والرفاهية، بما في ذلك مقاعد الاسترخاء والتي تتضمن وظائف التدليك، ومقعد أمامي اضافي، وصندوق لتبريد وتدفئة الاغراض، وطاولة خلفية متعددة الاستخدامات، ما يمثل تصميمًا داخليا واسعا ومريحا. (سكاي نيوز عربية)