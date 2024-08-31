"سخرية واستنكار".. الكرملين يعلق لأول مرّة على اعتقال مؤسس "تلغرام"

علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، على اعتقال مؤسس منصة "تلغرام"، بافيل دوروف، في فرنسا، مشيرًا إلى أن روسيا كانت لديها تساؤلات بشأن دوروف، ولكنها لم تقم باعتقاله.

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في مقابلة متلفزة، أكد بيسكوف أن روسيا لم تعتقل دوروف على الرغم من الملاحظات والتساؤلات المتعلقة به. في مقابلة متلفزة، أكد بيسكوف أن روسيا لم تعتقل دوروف على الرغم من الملاحظات والتساؤلات المتعلقة به.

وعند سؤاله عن رد فعل الكرملين على الانتقادات المحتملة من السياسيين الأوروبيين لو كان الاعتقال قد حدث في روسيا، قال بيسكوف: "لا، ليس لدي ما أقوله لهم على الإطلاق. الشيء الوحيد الذي أود قوله هو أنه لم يُعتقل دوروف في روسيا رغم التساؤلات حوله."



كما سخر بيسكوف من الاعتقال، قائلاً إن "الإرهابيين" لا يستخدمون برامج المراسلات الفورية فحسب، بل يستخدمون السيارات أيضًا، مستشهدًا بشركات السيارات الفرنسية "رينو" و"سيتروين" كمثال ساخر، متسائلًا لماذا لم يتم اعتقال مسؤولي هذه الشركات.



في ذات السياق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عرض نفسه لتهمة الاضطهاد السياسي بسبب اعتقال دوروف، مدعية أن الأمر كان مجرد إجراء قانوني.



أعلن مكتب المدعي العام في باريس مساء الأربعاء، إطلاق سراح بافيل دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، ووضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا.

دوروف، رجل الأعمال الروسي الأصل، يواجه ستة تهم، بما في ذلك إدارة منصة إلكترونية لإجراء معاملات غير قانونية، وقد تصل عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.



تجدر الإشارة إلى أن دوروف تم توقيفه في مطار باريس لوبورجيه في 24 آب الجاري، وكان قد احتُجز لاستجوابه في إطار قضية فتحت في 8 تموز ضد شخص لم يُذكر اسمه، الذي يُشتبه في ارتكابه 12 جريمة. (روسيا اليوم)