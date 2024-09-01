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تكنولوجيا وعلوم
"شات جي بي تي" يتجاوز 200 مليون مستخدم أسبوعياً
Lebanon 24
01-09-2024
|
09:50
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قالت شركة أوبن إيه آي، الجمعة، إن روبوت المحادثة "شات جي بي تي" لديه الآن أكثر من 200 مليون مستخدم أسبوعياً، وهو ما يمثل ضعف قاعدة مستخدميه منذ تشرين الثاني.
وشهد تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، المتخصص في المحادثة والإجابة على الأسئلة المختلفة محاكياً المحادثات البشرية عبر تقنيات حديثة ومتطورة، نمواً سريعاً منذ إطلاقه في 2022.
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وتتوقع الشركة أن تتزايد أعداد المستخدمين بشكل أكبر مع إطلاق نظام التشغيل "آي أو إس 18" من شركة آبل، ضمن تطبيق سيري.
وهذا يعني أنه إذا فشلت "آبل إنتليجنس" في الإجابة على سؤال ما، فسوف يطلب سيري من المستخدم طلب المساعدة من تطبيق "شات جي بي تي".
وقال المدير التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، سام ألتمان، لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، إن "الأشخاص يستخدمون أدواتنا الآن كجزء من حياتهم اليومية، وهو الأمر الذي يحدث فارقاً حقيقياً في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم - سواء كان ذلك من خلال المساعدة في مهام روتينية، أو حل مشكلات صعبة، أو إطلاق العنان للإبداع".
وأشار إلى أن 92% من أغني 500 شركة تستخدم منتجات شركة أوبن إيه آي.
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