Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"شات جي بي تي" يتجاوز 200 مليون مستخدم أسبوعياً

Lebanon 24
01-09-2024 | 09:50
A-
A+
Doc-P-1241511-638608063509727811.jpg
Doc-P-1241511-638608063509727811.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
   
قالت شركة أوبن إيه آي، الجمعة، إن روبوت المحادثة "شات جي بي تي" لديه الآن أكثر من 200 مليون مستخدم أسبوعياً، وهو ما يمثل ضعف قاعدة مستخدميه منذ تشرين الثاني.

وشهد تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، المتخصص في المحادثة والإجابة على الأسئلة المختلفة محاكياً المحادثات البشرية عبر تقنيات حديثة ومتطورة، نمواً سريعاً منذ إطلاقه في 2022.
Advertisement

وتتوقع الشركة أن تتزايد أعداد المستخدمين بشكل أكبر مع إطلاق نظام التشغيل "آي أو إس 18" من شركة آبل، ضمن تطبيق سيري.

وهذا يعني أنه إذا فشلت "آبل إنتليجنس" في الإجابة على سؤال ما، فسوف يطلب سيري من المستخدم طلب المساعدة من تطبيق "شات جي بي تي".

وقال المدير التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، سام ألتمان، لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، إن "الأشخاص يستخدمون أدواتنا الآن كجزء من حياتهم اليومية، وهو الأمر الذي يحدث فارقاً حقيقياً في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم - سواء كان ذلك من خلال المساعدة في مهام روتينية، أو حل مشكلات صعبة، أو إطلاق العنان للإبداع".

وأشار إلى أن 92% من أغني 500 شركة تستخدم منتجات شركة أوبن إيه آي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:47 | 2024-09-01
05:00 | 2024-09-01
02:00 | 2024-09-01
23:00 | 2024-08-31
15:45 | 2024-08-31
13:45 | 2024-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24