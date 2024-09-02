قبل إطلاقه رسميًا.. هذا ما يجب أن تعرفه عن هاتف "VIVO" الجديد

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من المتوقع أن تطلق شركة "Vivo" هاتف "Vivo T3 Ultra" قريبا. ورغم أن الشركة لم تعلن رسميًا عن إطلاق هذا الجهاز أو تأكيد اسمه حتى الآن، فقد بدأت المعلومات المتعلقة بالهاتف الذكي في الظهور عبر الإنترنت.وقد أشارت تسريبات وتقارير مختلفة إلى جدول زمني محتمل لإطلاق الهاتف، بالإضافة إلى تكوينات ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين المتوقعة، إلى جانب تفاصيل التسعير للسوق الهندية.وتم رصد جهاز "Vivo " حيث تم تحديده برقم الطراز V2426 على Geekbench، والذي يُعتقد أنه Vivo T3 Ultra المتوقع.تشير القائمة إلى أن الجهاز مدعوم بشريحة ثماني النواة، والتي يُشاع أنها "Mediatek Dimensity 9200+ SoC".وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن هاتف "Vivo T3 Ultra" من المتوقع أن يتميز بشاشة "AMOLED" منحنية ثلاثية الأبعاد بدقة 1.5K وقياس 6.77 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وسطوع أقصى يبلغ 4500 شمعة.ومن المتوقع أن يتم تشغيله بواسطة معالج "MediaTek Dimensity 9200+ SoC"، مصحوبًا بما يصل إلى 12 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيغابايت.ومن حيث قدرات الكاميرا، فمن المرجح أن يتضمن هاتف "Vivo T3 Ultra" مستشعر "Sony IMX921" أساسي بدقة 50 ميجغابكسل مع تثبيت بصري للصورة (OIS) وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميغابكسل في الخلف. ومن المتوقع أن تتميز الكاميرا الأمامية بمستشعر بدقة 16 ميغابكسل.ومن المتوقع أن يدعم الجهاز بطارية بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة مع إمكانية الشحن السريع السلكي بقوة 80 وات.بالإضافة إلى ذلك، يشاع أن الهاتف سيأتي بتصميم أنيق مع تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.