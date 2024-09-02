أبل" تستعد لعرض مفاجآتها: طِرازان جديدان من "iPad" بعد عامين من الترقب

من المتوقع أن تعلن شركة "أبل" عن طرازين جديدين من أجهزة "iPad" هذا الخريف، ومن المرجح أن يتم ذلك خلال حدثها الرئيسي في التاسع من أيلول. ومن المتوقع أن يتضمن هذا الإعلان طرازًا جديدًا من الجيل الحادي عشر إلى جانب الجيل السابع من "iPad mini"، إذ لم يتلق كلا النموذجين أي تحديثات لمدة عامين، مما يشير إلى أن التحديث ضروري.فآخر تحديث حصل عليه iPad، كان في تشرين الاول 2022، ويمثل إعادة التصميم الأكثر أهمية للطراز الأساسي منذ إعادة تقديمه في عام 2017. تضمن هذا التصميم الجديد مظهرًا جماليًا مسطحًا جديدًا متوفرًا بمجموعة متنوعة من الألوان النابضة بالحياة، والانتقال إلى اتصال USB-C، وإضافة مكبرات صوت استريو أفقية.والجدير بالذكر أن هذا كان أول جهاز iPad يتضمن كاميرا سيلفي ذات اتجاه أفقي، وهي الميزة التي لم تظهر في طرز iPad الأخرى إلا بعد مرور عام ونصف. وتم تحديد سعر الإطلاق عند 449 دولارًا.في السياق، أفاد مارك جورمان من بلومبرغ أن "أبل" تركز على خفض تكاليف إنتاج طرازها الأساسي. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان هذا سيؤدي إلى خفض آخر في الأسعار أو ما إذا كانت الشركة ستعزز ببساطة هوامش الربح الخاصة بها على طراز الجيل الحادي عشر.وبعد الحدث الذي أقامته شركة أبل في السابع من أيار، تم تخفيض السعر إلى 349 دولارا، مما يشير إلى أن المستهلكين قد لا يستفيدون من أي تخفيضات في تكاليف الإنتاج هذه المرة.تم تجهيز جهاز iPad الحالي (الجيل العاشر) بشريحة A14 Bionic، ولم يتضح بعد ما هي الترقيات التي سيتم إجراؤها لطراز الجيل الحادي عشر.تاريخيًا، واجه طراز iPad الأساسي تأخيرًا لمدة عامين في ترقيات مجموعة الشرائح، مما يجعل A16 Bionic مرشحًا محتملًا. ومع ذلك، مع التقديم المحتمل لـ Apple Intelligence، قد تفكر الشركة في تغيير نهجها، وربما دمج شريحة A17 أو A18 في iPad 11 القادم.