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تكنولوجيا وعلوم

تسريبات جديدة عن هاتف "OnePlus 13".. إليكم ما تم كشفه

Lebanon 24
02-09-2024 | 10:15
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من المتوقع أن يأتي هاتف "OnePlus 13" بشاشة "LTPO OLED" بدقة 2K تتميز بتصميم مسطح، وهو ما يتناقض مع التسريبات السابقة التي أشارت إلى شاشة منحنية.
 
وحسب التسريبات، فمن المحتمل أن يكون من بين الأجهزة الأولى التي تستخدم شريحة "Snapdragon 8 Gen 4"، والتي من المتوقع الكشف عنها رسميًا في أوائل تشرين الالول خلال "Snapdragon Summit" في هاواي.
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ومؤخرًا، كشف مصدر عن معلومات تتعلق بالجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى تضمين ميزات مثل شاشة "OLED" بدقة 2K، وشريحة "Snapdragon 8 Gen 4"، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة مع قدرات الشحن السريع، وتصنيف IP69.

 وفيما يتعلق بتكوين الكاميرا، من المتوقع أن يحتفظ "OnePlus 13" بنفس مستشعر "Sony LYT-808" بدقة 50 ميغابكسل مثل سابقه.
بالإضافة إلى ذلك، يشاع أن هاتف "OnePlus 13" سيضم عدسة مقربة بدقة 50 ميغابكسل مع تقريب بصري 3x وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميغابكسل، وكلاهما تم تطويرهما بالشراكة مع "Hasselblad".
(Mashable middle east)

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