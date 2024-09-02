أبل تخطط لإصدار لوحة مفاتيح جديدة لأجهزة "iPad".. هكذا ستختلف عن سابقاتها

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تعمل شركة "أبل" حاليًا على تطوير ملحق "Magic Keyboard" جديد مخصص لجهاز "iPad".وحسب المعلومات، فإن موردي شركة "أبل" يعملون حاليًا على لوحة المفاتيح الجديدة هذه، والتي من المتوقع إصدارها العام المقبل. ومن المتوقع أن تكون هذه الملحقات مخصصة لجهاز "iPad" أو "iPad Air" من الفئة الأساسية، وليس "iPad Pro".ورغم أنه لن يأتي بغطاء علوي من الألومنيوم مثل "Magic Keyboard" التي تم تقديمها مؤخرًا لجهاز "iPad Pro M4"، إلا أنه قد يتضمن عددًا من الوظائف. ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في منتصف عام 2025.وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت شركة "أبل" لوحة مفاتيح "Magic Keyboard" جديدة تمامًا لجهاز "iPad Pro"، والتي تتضمن غطاءً علويًا من الألومنيوم، وصفًا للوظائف، ولوحة تتبع موسعة. وتستمر الشركة في تقديم الجيل السابق من لوحة المفاتيح "Magic Keyboard" لجهاز "iPad Air"، إلى جانب "Magic Keyboard Folio" المصمم لجهاز "iPad" من الجيل العاشر. (mashable middle east)